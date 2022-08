Bronnbach. Das Patrozinium der Klosterkirche in Bronnbach wird am Montag, 15. August, mit zwei feierlichen Gottesdiensten um 10.30 Uhr und um 18.30 Uhr zum „Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel“ gefeiert. Bei den Messen mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie findet eine Kräuterweihe statt. An den Abendgottesdienst schließt sich eine Prozession an. Wie andere Zisterzienserkirchen ist auch die Bronnbacher Klosterkirche Mariä Himmelfahrt geweiht. Die Tradition des Festes ist jedoch älter. An diesem Tag wird nicht nur die besondere Stellung Marias betont. Es ist gleichzeitig eine Zusage an alle Menschen: So wie die Mutter des Herrn mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, so werden alle Verstorbenen ganz und gar in den Himmel gelangen. Die Gottesdienste sind ein Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr. lra

