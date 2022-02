Hits und tolle Lieder „aus der zweiten Reihe“

Wertheim. Der Wertheimer Kleinkunstverein Convenartis hat am Samstag, 26. Februar, ab 20 Uhr Stefan Eichner in der Aula Alte Steige zu Gast. Der Musiker wird in seinem Programm „Tribute Reinhard Mey“ bekannte, aber auch unbekanntere Stücke des berühmten Liedermachers singen. Dabei bleibt er sich – wie sein großes Vorbild – nur auf der Gitarre.

„Über den Wolken“

Der „entspannte Franke“, der sich selbst „Das Eich“ nennt, hat sich mit den Liedern Meys einst das Gitarrespielen beigebracht. Neben seinem eigenen Programm erfüllt er sich mit einem ganzen Reinhard-Mey-Chanson-Abend einen lang gehegten Wunsch.

Einen Abend mit Liedern von Reinhard Mey gestaltet Stefan Eichner in Wertheim. © Convenartis

Es gehe ihm nicht darum, Mey zu doubeln, sagt Eichner. „Reinhard ist einzigartig, nicht zu kopieren.“ Auch habe er bewusst neben den Hits wie „Über den Wolken“ und „Gute Nacht Freunde“ aus dem 500 Stücke starken Werk Lieder „aus der zweiten und dritten Reihe“ ausgewählt, die ebenfalls gespielt werden müssten. Bisher habe er auf eben diese Mischung sehr viel positive Resonanz seines Publikums bekommen.

Die Veranstaltung in der Aula Alte steige findet unter den tagesaktuellen Corona-Regeln statt, heißt es abschließend in der Ankündigung der Verantwortlichen.