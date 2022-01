Hilfreiche Tipps für Erziehende und ihre Kinder

Wertheim. Die Reihe „Elternkompass – Eltern begleiten, Kinder fördern“ gibt es in Wertheim seit 2012. Sie wurde von der AG Jugendhilfeplanung Wertheim in Zusammenarbeit mit den Leitern der örtlichen Kindertagesstätten und den Grundschulen entwickelt. In diesem Jahr sind erstmals Vorträge und Veranstaltungen im Angebot, welche die Altersgruppe der Schulkinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigte ansprechen. Zudem gibt es Projekte, an denen sich Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen können.

Teilnahme zumeist kostenfrei

Wie die Verantwortlichen betonen, ist bei meisten Angeboten die Teilnahme kostenfrei.

Als kleine Wertschätzung erhalten die Teilnehmenden nach dem Besuch von mindestens drei Veranstaltungen einen Gutschein, der etwa in der örtlichen Bücherei oder ähnlichen Einrichtungen eingelöst werden kann. Angepasst an das Infektionsgeschehen finden die Vorträge in Präsenz oder digital statt.

Folgendes Programm ist vorgesehen:

„Generation Lockdown – Auswirkungen der Pandemie verstehen und daran wachsen“: Digitaler Vortrag für Eltern und Kinder/Jugendliche, die weiterführende Schulen besuchen, am Donnerstag, 27. Januar, um 18.30 Uhr mit den Referentinnen Linda-Marie Franz (Caritas-Erziehungs-, Familien-, und Jugendberatung) und Schulsozialarbeiterin Stephanie Eck. Der Zugangslinks ist erhältlich nach Anmeldung bei der Stadt Wertheim, Telefon 09442/301-302 oder E-Mail an greta.klein@wertheim.de.

„Der virtuelle Lebensraum von Kindern und Jugendlichen – Medienkonsum und Home-Schooling“ mit Referentin Katharina Gartner von der psychologischen Beratungsstelle Vivendi am Dienstag, 15. Februar, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Wertheimer Rathauses. Angesprochen sind Mütter und Väter von Schulkindern.

„Buch oder Bildschirm? Altersgerechte Medienerziehung“ mit Referent Frank Lechner (Jugendhilfe Creglingen) am Dienstag, 15. März, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses für Eltern von Kindern in Kita und Grundschule.

„Tabuthema Tod – wieviel Trauer verträgt mein Kind“ am Dienstag, 12. April, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Referentin ist Dagmar Pfeuffer vom Kinderhospiz „Sternenzelt“.

„Spielen und noch viel mehr – was unsere Kinder glücklich macht und stärkt“ mit Referentin Sylvia Gravius (Diakonisches Werk) am Dienstag, 24. Mai, um 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses für Eltern von Kindern in Kita und Grundschule.

„Schutzimpfungen im Kleinkindalter“ am Mittwoch, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Referent ist Martin Englert (Kinder- und Jugendmedizin am MVZ Tauberfranken). Angesprochen sind Eltern von Kindergartenkindern.

„Hauen, Beißen, Treten bei Kita-Kindern – normal oder auffällig?“ mit Ute Fuchs (Pädagogische Fachberatung der Caritas) am Donnerstag, 23. Juni, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses für Eltern von Kindern in Kita und Grundschule.

„Bock auf Burg: Abenteuer-, Entspannungs-, Erlebnistag“ für die ganze Familie. Beginn der Veranstaltung mit Markus Landeck vom Jugendhaus Wertheim ist am Samstag, 2. Juli, von 14 bis 19 Uhr auf dem Burggelände.

„Kinder brauchen Liebe, Regeln und Grenzen“ mit Referent Bernd Stanjek (Caritas-Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung) am Mittwoch, 28. September, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses für Eltern von Kindern in Kita und Grundschule.