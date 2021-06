Hilfen der Stadt für das Gewerbe

Wertheim. Über die Hilfen der Verwaltung und der städtischen Betriebe für das Wertheimer Gewerbe berichtete am Montag dem Gemeinderat Kathleen Nitschel vom Referat Kultur, Innenstadt- und Veranstaltungsmanagement. Zu den größten Posten 2021 zählt die Suspendierung der Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichen Flächen durch Einzelhandel und Gastronomie. 14 000 Euro lässt sich die Stadt dies kosten. Der Betrag für den Erlass von Gestattungsgebühren summiert such auf 6000 Euro. Die Tourismus Region Wertheim verzichtet auf die Hälfte der Werbebeiträge, was mit 20 000 Euro zu Buche schlägt. Weil der alljährliche Betriebsausflug der Verwaltung entfällt und die Mitarbeiter stattdessen Gutscheine erhalten, profitiert die Gastronomie von 11 000 Euro. Der Verzicht auf Parkgebühren an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen verursacht Kosten von 5000 Euro. wei

