Hilfe ist ein großes Anliegen

Reicholzheim. Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, wie wichtig ein starker Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung sind– im familiären Umfeld und im beruflichen Kontext.

Dies trifft auch auf die Mitarbeiter der Reicholzheimer Firma atg Luther & Maelzer GmbH zu. Das Unternehmen konnte, wenn auch unter teils schwierigen Bedingungen, der Pandemie gut standhalten.

„Aber uns ist bewusst, dass es nicht allen so gut ergangen ist“, so der Geschäftsführer Dr. Jochen Kleinertz. „Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch der Geschäftsleitung ist es deswegen ein großes Anliegen, in diesen Zeiten zu helfen.“

Wie bereits mehrfach in der Presse berichtet wurde, wird die Wertheimer Tafel aktuell geradezu überrannt. Viele Familien sind durch die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise an dem Punkt angelangt, an dem der tägliche Bedarf an Lebensmitteln nicht mehr aus eigenen Kräften bewältigt werden kann. Für diese Menschen stellen die Tafeln eine große Unterstützung dar.

Etwas Gutes tun

Vor diesem Hintergrund hat sich die Belegschaft entschlossen, diesen Menschen etwas Gutes zu tun. Gemeinsam haben sie etliche Kartons voller Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt. Die Geschäftsleitung hat die gesammelte Menge verdoppelt und so konnte anschließend an die Wertheimer Tafel eine beachtliche und dringend notwendige Spende übergeben werden.

Die atg Luther und Maelzer GmbH hat weltweit mehr als 180 Mitarbeiter, ist seit über vierzig Jahren in Reicholzheim ansässig und führend in der Entwicklung, Fertigung und im Vertrieb von elektrischen Prüf- und Testgeräten für unbestückte Leiterplatten. Seit 2021 gehört das Unternehmen dem schwedischen Mycronic-Konzern an. pm