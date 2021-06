Hilfe in schweren Zeiten

Wertheim. Die katholische Kirchengemeinde St. Elisabeth hat am vergangenen Sonntag mit Pfarrer Jürgen Banschbach in Wertheim das Fronleichnamsfest gefeiert. Das Gemeindeteam und das Fronleichnamsgestaltungsteam der Kirchengemeinde schmückten die Kirche mit Birken und Fahnen festlich für dieses Hochfest. Mit ihrem aus gefärbtem Sägemehl gestalteten Motiv wollen sie ausdrücken, dass Glaube in schweren Zeiten hilft. Diesen Wunsch gab das Gemeindeteam den Kirchenbesuchern mit auf den Weg. Zur festlichen Gestaltung des Gottesdienst trugen die Ministranten mit ihrem Dienst bei. Zwei Kindergartenkinder streuten Blumen und verdeutlichen damit das Fronleichnamsfest. as/Bild: Jannis Klein

