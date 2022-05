Hilfe für Frauen auf Weg zu mehr Selbstständigkeit

Kreuzwertheim. Durch den Eine-Welt-Verkauf nach dem Gottesdienst an der evangelischen Kirche in Kreuzwertheim hat Monika Beck hat in den vergangenen Jahren Gewinn erwirtschaftet. Deshalb hat sich sich entschieden den Hilfsverein „Paul“ zielgerichtet mit einer Spende zu unterstützen.

Entschieden hat sie sich für „WOM – Women and Orphans“, eine Organisation zur Unterstützung von Witwen und Waisenkindern bei Tamale im Nordwesten Ghanas. Nun wurde die Spende in Höhe von 600 Euro von Monika Beck an Marianne Tazlari, stellvertretende Vorsitzende von Paul, übergeben.

Der Kreuzwertheimer Verein hilft seit 20 Jahren dieser Organisation, die hauptsächlich die Frauen zur Selbstständigkeit ausbildet und rechtlich unterstützt. Groß war die Freude beim WOM-Ghana-Leiterin Fati A. Abdulai, als sie von dieser Spende für die Ausbildung der Frauen, die die gelbe Sheabutter in mühseliger Arbeit herstellen, erfuhr.

Mit der Spende an WOM-Ghana kann jetzt ein viertägiger Workshop veranstaltet werden. Dabei lernen die Frauen von der erfahrenen Memunata Musah, wie sie Sheabutter effizienter und leichter in vier Tagen herstellen können. Die jährlich bei „Paul“ eingegangenen Spenden gingen nach Aussage der Verantwortlichen im März wieder an die drei vom Verein unterstützten Ghana-Projekte: 8000 Euro an „CAS/Accra Straßenkinder“, 15 000 Euro an „Fistrad“ im Norden (Schulungszentrum und Radiostation), und 15 000 Euro an WOM.

Obwohl der Ghanatag im Oktober das zweite Mal ausfiel, ist die Freude bei allen Beteiligten groß, dass durch viele treue Spender die drei Projekte weiter bei ihrer Entwicklung zur Selbsthilfe unterstützt werden können.

Der nächste Ghanatag soll am 23. Oktober in der Kreuzwertheimer /Dreschhalle stattfinden. zug

