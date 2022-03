Hilfe aus der Region für die Ukraine

Am polnischen Grenzübergang Lubelski kommen viele aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder an. © Albert

Wertheim/Faulbach. Am Dienstag machte sich Klaus-Peter Albert, genannt Capi, auf nach Polen zur ukrainischen Grenze. Beladen hat er sein Wohnmobil mit zahlreichen Sachspenden von Menschen aus seiner Heimatgemeinde und auch aus dem Raum dem Wertheim. Am Mittwochnachmittag berichte er in einem Telefonat mit den Fränkischen Nachrichten von der Situation vor Ort.

Immer wieder unterbrach Albert kurz das Gespräch, um den Kindern, die mit ihren Müttern am Grenzübergang Lubelski, dem nördlichsten Grenzübergang von Polen zur Ukraine nahe der Grenze zu Belarus, ankamen, eine Kleinigkeit zu schenken. Außerdem verteilte er Schals. „Es ist sehr kalt hier“, berichtete der Faulbacher. Zudem würden die Leute teils Stunden warten, ehe sie von jemandem abgeholt werden.

Von der Situation vor Ort zeigte Albert sich sehr bewegt und beeindruckt: Lubelski sei ein kleiner Grenzübergang. „Hier kamen in zwei Stunden etwa 1000 Leute an.“ Teilweise fuhren sie mit Bussen durch, teilweise wurden sie privat zur Grenze gebracht. Unter den Flüchtlingen seien keine Männer, denn diese blieben im Land. Man sehe Frauen mit oft mehreren Kindern. Auch Schwangere seien unter den Flüchtlingen. Sehe man Männer, seien dies Helfer oder Polen, die Flüchtlinge abholen.

Besonders nahe geht dem Faulbacher die Dankbarkeit der Menschen. Trotz der schweren Situation würden diese ein Lächeln zeigen, wenn man etwas Spaß mit ihnen macht. Den Mädchen und Jungen möchte er mit Süßem und kleinen Zaubertricks ein Lächeln ins Gesicht zaubern: „Die Kinder verstehen wohl nicht, was hier abgeht.“ Er sei schon viel in der Welt unterwegs gewesen. So etwas wie jetzt habe er noch nicht erlebt, sagte der Helfer.

Lob hatte er für die polnischen Unterstützer der Geflüchteten. Auch die Polizei und Teile des Militärs, die die Regelung des Verkehrs übernehmen, seien stets freundlich. Vor Ort seien mindestens 150 Helfer, die verschiedene Buden aufgebaut haben, in denen sie die Flüchtlinge zum Beispiel mit warmen Essen versorgen. Sie alle seien unfassbar freundlich. „Alle Helfer haben eine Ruhe und Geduld, als hätten sie nie etwas anders gemacht“, betonte Albert.

Etwa 30 Prozent der Flüchtenden werde von Verwandten und Freunden aus Polen abgeholt. Die anderen bringe man mit Bussen zu Unterkünften. Die Sachspenden könnte man nicht direkt an die Menschen ausgeben. Denn: „Die Leute haben keine Möglichkeit sie in ihren schweren Taschen selbst mitzunehmen.“ Daher verteile er die Sachspenden in Zusammenarbeit mit den Stellen vor Ort, betonte er. Dabei sei ihm wichtig persönlich sicherzustellen, dass alles bei den Menschen ankommt. Eine große Hilfe dabei sei sein polnischer Freund, der zu den Helfern vor Ort gehört und Kontakte herstelle. Es gebe Organisationen, die Hilfsgüter bis zu 400 Kilometer weit in die Ukraine hineinbringen. Auch ihnen werde er Spenden mitgeben, erklärte der Faulbacher und betonte: „Ich arbeite nur mit Organisationen zusammen, die durch offizielle Stellen geprüft sind und die korrekt arbeiten.“ Dies sei ihm wichtig, denn es gebe auch Betrug.

Breites Netzwerk

Zu seiner Hilfsaktion motiviert habe ihn eine Zeitungsmeldung über einen Jungen mit Hirntumor, dessen Mutter gerade in Deutschland war, erzählte Albert weiter. „Inzwischen ist Gleb aus der Ukraine herausgeholt worden.“ Am Mittwoch war der Junge mit seiner Mutter in Moldawien angekommen. Albert nutzte auch hier sein breites Netzwerk, um bei der Organisation medizinischer Hilfe zu unterstützen.

Nachdem er von einem polnischen Freund erfahren hatte, dass das polnische Rote Kreuz gut organisiert sei, es aber an vielem fehle, startete er in den sozialen Medien einen Spendenaufruf. Daraufhin erklärten sich zehn bis 15 Familien bereit, Frauen und Kinder aus der Ukraine unterzubringen. Zudem seien viele Sachspenden angekommen, freute sich Albert. Glücklicherweise habe deren Annahme die Faulbacher Firma Konzept übernommen.

Die erste Ladung, die unter anderem aus frisch gekaufter Babynahrung, Medikamenten, Verbandsmaterial und Damenhygieneartikeln brachte er nun an die Grenze der Ukraine. Weiteren Sachspenden bringt er mit der Hilfe verschiedener Firmen und Fahrer nach Polen ins ukrainische Grenzgebiet. So konnte er für den Transport dank der Unterstützung einer Fahrschule auch einen Lkw organisieren. Albert betonte in Richtung aller, die helfen wollen: „Macht Euch nicht selbst mit Sachspenden auf den Weg hierher. Das bringt nichts.“ Vielmehr solle man die Sachspenden an Organisatoren von Hilfsprojekte geben, die bereits die entsprechenden Kontakte vor Ort haben.

An Sachspenden benötigt werden aktuell vor allem Verbandsmaterial, Medikamente verschiedener Art, Thermosgefäße, Decken, Hygieneartikel (speziell auch für Frauen) und haltbare Nahrungsmittel. Diese können noch an diesem Freitag bis 14 Uhr bei der Firma Konzept, Wilhelm-Rademacher-Straße 4 in Faulbach, abgegeben werden.