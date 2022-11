Hetzle zeigt letztmalig seine Werkschau

Wertheim. Am Wochenende 19./ 20. November besteht letztmalig die Gelegenheit, den Medienkünstler Wolf Nkole Helzle während einer Führung durch seine Werkschau „Ein Tropfen ist gleichzeitig Wasser“ in Wertheim persönlich kennenzulernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er führt am Samstag, 19. November, um 14 Uhr, und am Sonntag, 20. November, um 10 Uhr und um 13 Uhr durch die zweigeteilte Ausstellung. Beginn ist jeweils im Schlösschen im Hofgarten. Das Museumsteam bittet um Anmeldung über grafschaftsmuseum@t-online.de oder telefonisch (Montag bis Freitag, 9 bis 16.30 Uhr) unter 09342/301 512.

Der schwäbische Künstler, Jahrgang 1950, studierte Malerei an der Freien Kunstschule Stuttgart und an der Hochschule für bildende Künste in Kassel. Nach 20 Jahren Erwerbstätigkeit in der Hard- und Softwareindustrie ist er seit 1996 freischaffender Medienkünstler, zeitweise mit Lehraufträgen an der Fachhochschule für Medienkunst in Schwäbisch Hall, der Hochschule der Medien in Stuttgart sowie dem College of Art and Design in Beijing, China.

Mehr zum Thema Schwäbisch Hall Stuttgarter Kammerorchester ist eine musikalische Instanz Mehr erfahren

Helzle arbeitet mit Fotografie, Video, Installationen und Performances. In vielen seiner Arbeiten werden Zuschauer, Gäste, Passanten und Besucher Teil des künstlerischen Prozesses. Eines der zentralen Themen seiner künstlerischen Arbeit ist die Frage nach der Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv, der er sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext nachgeht.

Seine Ausstellungen und performativen Projekte führten ihn vom heimatlichen Raum um Tübingen, Heidenheim, Donaueschingen, Stuttgart über Karlsruhe, Erlangen nach Berlin, Hannover und Bonn bis nach San Francisco, Birmingham, Luxemburg und in die Länder Japan, Finnland, Südkorea, Türkei, Sambia, Irland, Kroatien und Polen. International bekannt wurde der Künstler mit seinem partizipativen Fotokunstprojekt „Face(s) of Humankind“, für welches er über 50 000 Menschen in 32 Ländern und vier Kontinente fotografierte.

Die Werkschau endet am 20. November im Grafschaftsmuseum mit einem öffentlichen Umtrunk ab 15.30 Uhr.

Öffnungszeiten Grafschaftsmuseum: Dienstag bis Freitag 10 bis12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, Sa mstag 14.30 bis 16.30 Uhr, Sonn- und Feiertag 14 bis 17 Uhr; Öffnungszeiten Schlösschen: Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag 12 bis 18 Uhr.