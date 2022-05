Herren 60 siegen in Großsachsen

Wertheim. Das Wochenende bot den Mannschaften des TSC GB Wertheim ein großes Plus an Erfahrungen – insgesamt sechs Mal die schöne Erfahrung des Siegens und zweimal die Erfahrung, dass Siegen eben nicht alles ist.

Den Start machten die Herren 60 mit einem Sieg über den TVG Großsachsen. In spannenden Matches erkämpften Thomas Sigel und Manfred Weber wichtige Punkte, die mit den tollen Erfolgen von Thomas Grein und des Doppels aus Thomas Sigel und Klaus Goldschmidt zum 4:2-Auswärtssieg in der 2. Bezirksklasse vervollständigt wurden.

Die jüngsten Spieler hatten in ihren Begegnungen beim TW Leimen und gegen TC BW Eberbach zwar das Nachsehen, mussten aber keinesfalls traurig sein. Für den teilweise allerersten Medenspieleinsatz schlugen sich die jungen Athleten äußerst tapfer und kämpften mutig bis zum letzten Ballwechsel.

Sehr viel erfolgreicher waren dafür die Damen der U15 in Mosbach. Hier siegten gewohnt sicher Jelisaweta Schamber und Liana Schulz, während es Chiara Weis im sehr umkämpften Match-Tiebreak noch einmal spannend machte, es schließlich aber ebenfalls schaffte, ihre starke Gegnerin zu bezwingen. Im Doppel holten Jelisaweta und Liana den wichtigen Siegpunkt in der 1. Bezirksklasse und krönten so ihren insgesamt recht überzeugenden Auftritt.

Einen herausragenden Tag erlebten die Damen der U18 bei der Spielgemeinschaft aus Walldürn und Höpfingen. Hier wurden alle Matches überzeugend gewonnen und sechs Auswärtssiege gefeiert. Eine feste Bank waren hierbei wieder einmal die starken Chiara Nitsch und Laurina Reiss, und auch Johanna Eberhard ließ nie Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Das allererste Medenspiel von Isabel Kafara gestaltete sich hingegen äußerst spannend: Mit großem Durchsetzungsvermögen holte sie erst im Match-Tiebreak ihren ersten Siegpunkt. Die beiden Doppel erwiesen sich beinahe schon als Formsache, auch wenn das Einserdoppel den zweiten Satz erst im Tiebreak für sich entschied.

Danach erkämpften die Herren 40 in der Spielgemeinschaft mit Külsheim einen wichtigen Auswärtserfolg bei der TSG Heidelberg. Einen guten Einstand hatte hierbei Tobias Hauck in seinem ersten Medenspiel, das er mit einer kämpferischen Leistung für sich entschied. Gewohnt stark zeigten sich außerdem Torsten Knörzer und Slawomir Wiech und auch Ralf Würzberger holte wichtige Punkte. Der abschließende Sieg des Doppels von Ralf Würzberger und Markus Stang im Match-Tiebreak sicherte der Spielgemeinschaft schließlich Sieg und Tabellenführung in der 2. Bezirksliga.

Das Heimspiel der Herren 50 gegen aus Wiesloch war geprägt von vielen spannenden und engen Begegnungen, in denen die Wertheimer in der 1. Bezirksklasse aber die Oberhand behielten. Einen ersten Einzelerfolg verbuchte hier Fred Schindler für sich in seinem zweiten Medenspiel. Und auch Frank Merklein zeigte Nervenstärke und siegte im Match-Tiebreak gegen einen starken Gegner. Damit war nach den Einzeln der Sieg schon sicher, wurde aber mit souveränen Doppelerfolgen noch ausgebaut.

Den Schlusspunkt unter ein erfolgreiches Wochenende setzten die Herren in Umpfertal. Mit einem 7:2-Erfolg bestätigten die Wertheimer erneut ihre gute Form. Garanten des Erfolgs waren erneut Dominik Petz und Elard Walter und auch Maximilian Brüstle spielte gekonnt auf. Der Medenrunden-Start von Sven Albert gestaltete sich ebenfalls erfolgreich: Auch wenn der Gegner im zweiten Satz aufgeben musste, zeigte Sven Albert ein überzeugendes Debüt. Die drei Doppelerfolge machten schließlich alle Hoffnungen des Gegners zunichte und krönten die tollen Leistungen in der 2. Bezirksklasse.

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen: Jugend: U12 gemischt 1: TW Leimen – TSC GB Wertheim: 6:0. U12 gemischt 2: TSC GB Wertheim – TC BW Eberbach: 0:6. U15w: TC Mosbach – TSC GB Wertheim 2:4. Einzel: Jelisaweta Schamber 6:3, 6:4; Klara Weis 6:3, 0:6, 10:8; Liana Schulz 6:2, 6:0. Doppel: Jelisaweta Schamber/Liana Schulz 6:4, 6:4. U18w: TC RW 1925 Walldürn/TSV Frankonia Höpfingen – TSC GB Wertheim: 0:6. Einzel: Chiara Nitsch 6:0, 6:1; Laurina Reiss 6:3, 6:1; Johanna Eberhard 6:3, 6:1; Isabel Kafara 4:6, 6:3, 10:3. Doppel: Chiara Nitsch/ Isabel Kafara 6:2, 7:6; Laurina Reiss/ Johanna Eberhrd 6:1, 6:0. Senioren: Herren: TC Umpfertal – TSC GB Wertheim 2:7. Einzel: Elard Walter 3:6, 6:4, 10:1; Dominik Petz 6:4, 6:4; Maximilian Brüstle 6:3, 6:3, Sven Albert 7:5, w.o. Doppel: Dominik Petz/Elard Walter 6:4, 6:1; Maximilian Brüstle/Sven Albert 2:6, 6:2, 10:6; Aleksej Raquet/Slawomir Wiech 6:0, 6:2. Herren 40: TSG 1878 Heidelberg – Spielgemeinschaft TC Külsheim/ TSC GB Wertheim 4:5. Einzel: Ralf Würzberger 6:1, 6:3; Torsten Knörzer 6:4, 6:3; Slawomir Wiech 6:4, 6:1; Tobias Hauck 7:6, 7:5. Doppel: Ralf Würzberger/Markus Stang 3:6, 6:1, 10:4. Herren 50: TSC GB Wertheim – 1. TC RW Wiesloch 7:2. Einzel: Hristo Jankov 6:3, 6:2; Frank Merklein 6:1, 3:6, 10:1; Thomas Sigel 6:2, 6:3; Thomas Szabo 6:1, 7:6; Fred Schindler 4:6, 6:3, 10:8. Doppel: Hristo Jankov/Thomas Grein 6:3, 6:3; Frank Merklein/Thomas Szabo 6:1, 6:2. Herren 60: TVG Großsachsen – TSC GB Wertheim 2:4. Einzel: Thomas Sigel 6:4, 7:6; Thomas Grein 6:3, 6:2; Manfred Weber 7:6, 5:7, 10:8. Doppel: Thomas Sigel/Klaus Goldschmidt 6:3, 6:4.