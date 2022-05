Herren 50 schlagen nach Krimi Königshofen 5:4

Wertheim. Mit kämpferischen Leistungen präsentierten sich die Tennisspieler von sieben Mannschaften des TSC GB Wertheim am Wochenende, fuhren aber nicht immer einen Sieg ein.

„Hauptsache ist, dass wir uns den Spaß am Spiel nicht haben verderben lassen“ – das war das allgemeine Fazit nach einer deutlichen Niederlage der jüngsten Spieler des TSC GB Wertheim beim TSV Tauberbischofsheim in der 2. Bezirksliga. Und: „Mutig gekämpft, am Ende aber war wir gegen starke Gegner chancenlos.“ Dennoch lässt sich auf dieser Moral aufbauen, so dass sich schon bald die Erfolge auch einstellen werden.

Einen souveränen Sieg erzielten dagegen die jungen Damen der U15 gegen die Vertreterinnen des TC Götzingen in der 1. Bezirksklasse. Drei starke Einzel von Jelisaweta Schamber, Klara Weis und Liana Schulz legten den Grundstein für einen mit dem durchsetzungsstarken Doppel aus Jelisaweta Schamber und Liana Schulz bestätigten und eigentlich letzten Endes nie gefährdeten Erfolg.

Am Nachmittag empfingen die Herren 50 bei herrlichem Wetter die Spieler des SV Königshofen auf der Anlage im Hofgarten. In den teilweise sehr knappen, aber immer sehr fairen Partien schafften die Wertheimer einen verdienten Sieg in der 1. Bezirksklasse. Nach drei ungefährdeten Erfolgen in den Einzeln von Hristo Jankov, Siegbert Leinberger und Jochen Horn und drei unglücklichen Niederlagen musste die Entscheidung in den Doppeln fallen: Hier sorgten wiederum der starke Hristo Jankov mit seinem Partner Peter Bohnet und Harry Grein mit Siegbert Leinberger für einen alles in allem verdienten Erfolg.

Ähnlich sicher und noch deutlicher gewannen die neu als Vierermannschaft formierten Damen 40 in der 2. Kreisliga gegen die Mannschaft des TC Flinsbach. Ganz souverän siegten Sonja Reiss, Birgit Schlör und die neue Kraft Monika Franke und sorgten anschließend mit zwei starken Doppeln aus Sonja Reiss/Monika Franke und Sabine Henninger/ Birgit Schlör für den tollen 5:1-Erfolg.

Und auch die Herren 40 der Spielgemeinschaft des TC Külsheim/ TSC GB Wertheim ließen in ihrem Auswärtsspiel beim TV Hilsbach/Zuzenhausen keinen Zweifel aufkommen. Mit einem nie gefährdeten 8:1-Erfolg wurde die Tabellenführung in der 2. Bezirksliga verteidigt. Dass die Heimmannschaft nur fünf Spieler aufbrachte, war dabei nicht spielentscheidend, denn auch die anderen Partien gingen verdient an die Wertheimer und Külsheimer.

Am Sonntag traten sowohl die Damen als auch die Herren wiederum bei gutem Wetter im Hofgarten an. Während die Damen aber unglücklich verloren, sicherten sich die Herren in einer noch knapperen Begegnung den Sieg. Besonders ärgerlich waren hier die ganz knapp verlorenen Match-Tiebreaks in zwei Einzeln der Damen gegen die glücklicheren Vertreterinnen aus Mosbach, die dann in den Doppeln ihren Sieg in der 1. Bezirksklasse sicherten.

Die Herren aus der Main-Tauber-Stadt hingegen siegten in ihrem spannenden Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Grünsfeld und Lauda nach nervenstarken Auftritten von Dominik Petz und Elard Walter, die beide ihre Einzel im Match-Tiebreak entschieden und dann auch noch ihr Doppel gewannen. Die souveränen Erfolge von Slawomir Wiech und Timo Haas sorgten für einen verdienten Sieg.

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen: Jugend: U12 gemischt: TSV Tauberbischofsheim – TSC GB Wertheim: 6:0. 15w: TSC GB Wertheim – TC Götzingen: 4:2. Einzel: Jelisaweta Schamber 6:0, 6:0; Klara Weis 6:2, 6:2; Liana Schulz 6:0, 6:1. Doppel: Jelisaweta Schamber/ Liana Schulz 7:5, 6:0. Seniorinnen/Senioren: Damen: TSC GB Wertheim – TC Mosbach 3:6. Einzel: Claudia Brandt 6:0, 6:3; Zeynep Beyazdut 6:2, 6:4. Doppel: Vivienne Horn/ Zeynep Beyazdut 6:3, 6:2. Herren: TSC GB Wertheim – TSG TC Grünsfeld/TC RW Lauda 5:4. Einzel: Elard Walter 6:1, 4:6, 10:7; Dominik Petz 6:3, 5:7, 11:9; Timo Haas 6:3, 6:1, Slawomir Wiech 6:1, 6:1. Doppel: Dominik Petz/ Elard Walter 7:6, 6:1. Damen 40: TSC GB Wertheim – Flinsbach: 5:1. Einzel: Sonja Reiss 6:2, 6:2; Birgit Schlör 6:2, 6:0; Monika Franke 6:1, 6:1. Doppel: Sonja Reiss/ Monika Franke 6:1, 6:0; Sabine Henninger/Birgit Schlör 6:4, 6:2. Herren 40: TV Hilsbach/Zuzenhausen – Spielgemeinschaft TC Külsheim/TSC GB Wertheim: 1:8. Einzel: Frank Merklein 6:3, 6:3; Torsten Knörzer 6:2, 6:1; Markus Stang 7:6, 7:6; Timo Haas 6:1, 6:0; Slawomir Wiech 6:0, 6:0. Doppel: Frank Merklein/Timo Haas 7:6, 6:1; Torsten Knörzer/ Markus Stang 6:3, 6:4; Martin Englert/Slawomir Wiech 6:0, 6:0. Herren 50: TSC GB Wertheim – SV Königshofen: 5:4. Einzel: Hristo Jankov 6:1, 6:0; Siegbert Leinberger 6:1, 6:2; Jochen Horn 6:3, 6:1. Doppel: Hristo Jankov/ Peter Bohnet 6:0, 6:1; Harry Grein/Siegbert Leinberger 6:3, 6:2.