Michaelis-Messe - Ein Hauch von Festvergnügen in der Stadt / Am 3. Oktober sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet „Herbstvergnügen“ an zwei Wochenenden

Viel Spaß verspricht ab diesem Donnerstag das Wertheimer „Herbstvergnügen“ für alle, die die traditionsreiche Wertheimer Michaelis-Messe vermissen. © Stadtverwaltung