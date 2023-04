Stadtprozelten. Die Henneburg in Stadtprozelten ist ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus der Region. Nach mehrjähriger umfassender Sanierung ist sie nun wieder voll zugänglich. Auch die Gastronomie in der Ruine lädt jetzt mit einem neuen Betreiber zum Verweilen ein. Der Freistaat Bayern hat in die Sanierung rund 3,1 Millionen Euro investiert. Am Wochenende fand die offizielle Wiedereröffnung der Anlage mit vielen Angeboten statt.

