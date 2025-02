Helmut Wießner: „Denken Sie an die Menschen!“

Wertheim. Jede Menge Eigenschaftswörter fielen am Montag bei der Sitzung des Gemeinderats, als der Fachbereichsleiter und Verwaltungsdirektor Helmut Wießner nach über 40 Jahren Dienst bei der Stadt Wertheim verabschiedet wurde: „Unermüdlich, aufopferungsvoll, hartnäckig, verständnisvoll, genügsam“. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sparte nicht mit Lob, als er das Wirken und das Arbeitsethos des Dietenhaners würdigte. Der Oberbürgermeister verliert mit Wießner einen seiner wichtigsten Mitarbeiter. Das merkte man Herrera Torrez an, der sich für „die ehrliche Kritik in vertraulichen Gesprächen“ bedankte. Als Abschiedsgeschenk gab es ein Fahrrad-Utensil, das Wießner bei seiner geplanten Alpen-Überquerung gut gebrauchen kann, und ein kleines Gefäß mit Honig, das der OB aus seinem Urlaub in Neuseeland mitgebracht hatte. Wießners Gattin Heidrun erhielt einen Blumenstrauß. Schließlich ermöglichte nicht zuletzt ihre Unterstützung all das, was Helmut Wießner geleistet hat.

Axel Wältz fügte im Namen des Gemeinderats weitere Adjektive hinzu: „Solide, sachlich, ergebnisorientiert“ habe Wießner agiert, sagte er. Wältz würdigte die „angenehme Zusammenarbeit“. Wießner sei „nie besserwisserisch“ aufgetreten. Als Präsent überreichte Axel Wältz einen Gutschein, damit die Wießners schick essen gehen können. Helmut Wießner bedankte sich beim OB für die „stets vertrauensvolle Zusammenarbeit“ – auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gab. Er lobte die ehrenamtliche Arbeit des Gemeinderats. Politik sei an keiner Stelle so nahe wie in der Kommune. „Machen Sie weiter so. Denken Sie an die Menschen!“