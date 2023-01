Helios übernimmt Konkurrenten

Wertheim. Der Wertheimer Isoiierkannenhersteller Helios übernimmt den Martheidenfelder Konkurrenten Markutec. Dies teilte Helios am Montag in einer Presseerklärung mit. Markutec sei 1990 gegründet worden und produziere Isolierkannen und -flaschen vorwiegend für den Export, hieß es. Alle Produkte würden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Markutec habe eine starke Stellung bei Kunden im Mittleren Osten sowie in einigen Ländern Europas und werde in Zukunft parallel zur Marke Helios geführt, so die Pressemitteilung des Bestenheider Unternehmens. . „Durch Synergieeffekte versprechen wir uns eine langfristige Stärkung beider Marken. Zudem bauen wir mit der Akquisition unsere gute Position im umkämpften Markt für Isoliergefäße aus“, so die beiden Geschäftsführer der neuen Markutec Germany GmbH Michael Oetzel und Christoph Bauer. Insgesamt würde durch den Zukauf der Standort in Wertheim gestärkt und es werden zusätzliche Arbeitsplätze angesiedelt, hieß es.

