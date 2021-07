Helfen, wo die Not am größten ist

Klaus-Peter Albert ist der neue Präsident des Lions Clubs Wertheim. Ganz spontan hat er er eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, die auf sehr großes Echo stößt.

Wertheim. Der neue Präsident des Lions Clubs Wertheim ist Klaus-Peter Albert. Er tritt damit die Nachfolge von Alice Jäger an, die bei der offiziellen Ämterübergabe im herrlichen Ambiente des Weinguts Schlör in Reicholzheim eine positive Bilanz ihrer Amtszeit zog, obwohl Corona vielen geplanten Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machte.

Zentrales und beherrschendes Thema bei der Ämterübergabe aber war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In einer spontanen Reaktion hat Klaus-Peter Albert bereits am 17. Juli eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, die ein enormes Echo fand: Nicht nur zwei Transporter mit den unterschiedlichsten Hilfsgütern wurden nach Rheinland-Pfalz gebracht (wir berichteten). Die Hilfsaktion „Flutkatastrophe 21“, verbreitet von Klaus-Peter Albert auch über die neuen Medien, löste eine Welle von Spendenbereitschaft aus, sodass bereits jetzt eine ansehnliche finanzielle Geldsumme zusammengekommen ist, die den Menschen direkt vor Ort zugute kommen wird. Und die Hilfsaktion läuft ungebrochen weiter.

„Es war ein sehr außergewöhnliches, aber auch ein erfolgreiches Lions-Jahr“, blickte Alice Jäger auf ihre Präsidentschaft zurück. Nur am Anfang waren wenige Präsenzveranstaltungen möglich, dann gab es wegen Corona wieder einschneidende Beschränkungen. Letztlich waren nur noch Online-Meetings möglich. Doch nach einer anfänglichen Skepsis entwickelten sich diese Online-Meetings zu einem regelrechten Renner mit „einer hervorragenden Mitgliederbeteiligung“. Trotz räumlicher Trennung „sind wir zusammengewachsen und haben in der digitalen Welt dazugelernt“, erklärte die jetzige Past-Präsidentin. Neben verschiedenen Vorträgen, Workshops, einer Tanzstunde oder einem virtuellen Museumsbesuch wurde dank der Initiative von Klaus-Peter Albert auch das neue Format „Lions-Talk“ ins Leben gerufen. „Bei der ersten tollen Veranstaltung hatten wir mit dem ehemaligen Rennradfahrer Olaf Pollack und dem Moderator Dr. Oliver Sittler wunderbare Gesprächspartner“, betonte Alice Jäger. Trotz aller Corona-Beschränkungen habe der Lions Club, getreu seinem Leitspruch „We serve“ - „Wir helfen“, auch im vergangenen Jahr wieder Spenden in Höhe von 13500 Euro an verschiedene Institutionen überreicht. Unter anderem wurden die Wertheimer Tafel, der Malteser Hospiz- und Besuchsdienst, die Sternwarte oder das Sambia-Projekt der Faulbacher Schule unterstützt. Alice Jäger ehrte dann Karsten Reiss für 15-jährige und neuen Vize-Präsidenten Gerd Röser für zehnjährige Mitgliedschaft. Zudem zeichnete sie Alois Sans für sein langjähriges Engagement als Schatzmeister aus. Dass der neue Präsident nicht nur viele Ideen und Vision habe, sondern auch konkret handelt, das habe Klaus-Peter Albert mit seiner Hilfsaktion für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen unter Beweis gestellt, so die scheidende Lions-Präsidentin Alice Jäger. Damit übergebe sie ihr Präsidentenamt des Lions Clubs Wertheim an den „richtigen Präsidenten zum richtigen Zeitpunkt“.

Durch schwieriges Jahr geleitet

Alice Jäger habe den Lions Club „durch ein wahnsinnig schwieriges Jahr sicher geleitet“, würdigte Klaus-Peter Albert auch, dass sie den Weg in die Digitalisierung weit geöffnet habe. Sie habe ihr Präsidentenamt äußerst umsichtig, konstruktiv und besonnen gestaltet. Dabei sei sie stets für Anregungen und Anträge offen gewesen. Die Flutkatastrophe habe sich unmittelbar zu Beginn seiner Präsidentschaft ereignet, erinnerte Klaus-Peter Albert an seine Motivation, spontan eine Hilfsaktion für die Flutopfer zu starten. Man stehe einfach noch immer unter Schock, wenn man vor Ort die unsagbare Notlage der Menschen miterlebe, berichtete Albert über seine Erfahrungen, als er zwei Transporter mit Hilfsgütern nach Rheinland-Pfalz gebracht hat. Umso dankbarer sei er, dass sein Spendenaufruf per Facebook und andere Medienkanäle eine so unheimlich positive Resonanz und Spendenbereitschaft bei der Bevölkerung nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus ausgelöst habe. Und die Hilfsaktion laufe ungebrochen weiter.

Viele zeigten ihre Bereitschaft, mitzuwirken und für die Flutopfer zu spenden. Eine Friseurin habe etwa ihr Lieblingsfahrrad verkauft und den Erlös sowie ihr Trinkgeld für die Aktion gespendet, nannte Albert ein ganz besonderes Beispiel mit Symbolcharakter. Der Dorfmusikverein Altenbuch wird am Mittwoch, 4. August, um 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus eine „Böhmische Serenade“ geben. Der Erlös wird ebenfalls an die Lions-Aktion „Flutkatastrophe 21“ fließen.

Der Lions Club werde mit den Spenden dort helfen, wo die Not der Menschen am größten ist, direkt und unkompliziert und ohne Verwaltungsaufwand, wies Klaus-Peter Albert darauf hin, dass für einen Spendenbeleg zwingend die Adresse angegeben werden muss.