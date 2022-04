Heizform der Zukunft auch für Privathaushalte

Reinhardshof. „Die Brennstoffzelle ist eine Heizung, die auch ihren Strom erzeugt“, erklärte Frank Pawlak-Sturm von der Firma Viessmann bei der Informationsveranstaltung zum Thema am Donnerstag. Diese wurde von der Energieagentur Main-Tauber zusammen mit der Firma Hiller Haustechnik und den Stadtwerken Wertheim durchgeführt und stieß auf reges Interesse.

Hiller Geschäftsführer Werner Ballweg erklärte, das Unternehmen habe 2018 erstmals diese neue Technik installiert, seither folgten bereits mehrere Kunden. Jürgen Muhler, Geschäftsführer der Energieagentur, nannte die Brennstoffzellenheizung eine „Technik der Zukunft“. Man wolle mit der Veranstaltung die Menschen dazu bewegen, die Energiewende und den Klimaschutz gemeinsam voranzubringen. In einigen eindringlichen Beispielen zeigte er die Bedeutung des Klimaschutzes auf.

Frank Pawlak-Sturm ging auf das Funktionsprinzip und die Vorteile der Brennstoffzellenheizung ein. Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung zusammen mit dem Erdgasnetz sei wichtig für die Energiewende. Die Brennstoffzellenheizung sei vor allem im Bereich der Grundlastversorgung angesiedelt. Da sie gleichzeitig Wärme und Strom erzeuge, habe sie einen hohen Wirkungsgrad. Bei Kohlekraftwerken ohne Fernwärmeversorgung läge der Wirkungsgrad bei etwa 40 Prozent. „Bei der dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung mit der Brennstoffzellenheizung erreichen wir 92 Prozent, davon rund 37 Prozent durch Stromerzeugung.“

Die Technologie dieser Anlagen entwickle sich weiter, auch im Hinblick auf Veränderungen der Gaszusammensetzung im Erdgasnetz, wie einen höheren Wasserstoffanteil. In der Heizungsanlage wird die Brennstoffzelle mit einer Gasbrennwerttherme kombiniert. Letztere deckt die Spitzenlast ab und stellt die gewünschte Temperatur und Leistung auch bei höherem Bedarf sicher, den die Brennstoffzelle alleine nicht schafft.

Es gebe auch Lösungen, eine Brennstoffzelle in eine bestehende Heizungsanlage zu integrieren. Zum technischen Prozess erklärte der Referent, das ankommende Erdgas aus dem Netz werde durch einen Reformer in Wasserstoff umgewandelt. Aus diesem erzeuge die Brennstoffzelle Gleichstrom und Wärme. Der Gleichstrom werde dann in Wechselstrom gewandelt, der selbst verbraucht oder ins Stromnetz eingespeist werden kann. In einem Rechenbeispiel machte er deutlich, dass im Tagesmittel 63 Prozent des Strombedarfs eines Haushalts durch den Strom der Brennstoffzelle gedeckt werden können. Dem Beispiel zugrunde lag ein Strombedarf von 6000 kw/h jährlich. Durch eine Verbindung von Brennstoffzelle und Stromspeicher sei eine Autonomie von 75 Prozent möglich. Komme noch eine kleine Photovoltaikanlage dazu, erreiche man sogar 90 bis 92 Prozent Autarkie im Jahresmittel.

Die PV-Anlage sei nötig, da die Brennstoffzellenheizung wärmegeführt sei. Da im Sommer weniger Wärme benötigt und damit erzeugt werde, werde in der Anlage auch weniger Strom produziert. Die PV-Anlage habe in den Sommermonaten hingegen den höchsten Ertrag, dies sei im Winter umgedreht. Aus 2,7 kW/h Gas entstünden in der Brennstoffzellenheizung 1,48 kW/h Wärme und ein Kilowatt je Stunde Strom. „Geht man von einem Gaspreis von acht Cent je Kilowattstunde aus, liegt der Strompreis aus der Brennstoffzelle bei 8,27 Cent je Kilowattstunde.“ Die Vorteile der Heizungsart fasste er wie folgt zusammen: „Geringe nötige Aufstellfläche von nur rund 0,72 Quadratmeter plus Abstandsflächen, eine auf Zukunft ausgerichtete Energieart, sehr hoher Warmwasserkomfort durch dauerhafte Bereitstellung im Vergleich zur Wärmepumpe und diverse Förderungen für die Anschaffung.“

Andreas Künzig, Meister Sanitär und Heizung bei Hiller, zeigte Beispiele für den praktischen Einsatz der Anlage bei Kunden des Unternehmens auf. Außerdem präsentierte er live die detaillierte Überwachung und Auswertung zu Strom- und Gaserzeugung und Verbrauch sowie Autarkie am Beispiel der Brennstoffzelle eines Gewerbekunden. Die Kosten für die komplette Brennstoffzellenheizung inklusive Spitzenlastkessel und Warmwasserspeicher lägen für ein Einfamilienhaus bei circa 35 000 bis 40 000 Euro. Als Energieträger komme ausschließlich Erdgas in Frage, kein Flüssiggas. Somit sei die Anlage nur für Gebäude mit Erdgasanschluss geeignet.

Er ging auf die Förderung der Anlage ein: bis zu 40 Prozent, maximal 11 200 Euro seien möglich. Pawlak-Sturm verwies ergänzend auf die Möglichkeit der Rückerstattung der Energiesteuer von 0,55 Cent je Kilowattstunde. Dies wären im Einfamilienhaus circa 80 Euro pro Jahr. Der Strom der Brennstoffzelle, der ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, werde aktuell mit sieben Cent je Kilowattstunde vergütet. „Am meisten rechnet sich der Eigenverbrauch.“

Es gebe außerdem Förderungen für Anschaffung und Einbau der Anlage durch regionale Gasversorger, hieß es.

Eine solche Förderung bieten auch die Stadtwerke Wertheim an. Nach der Inbetriebnahme erhalten die Stadtwerke-Kunden für diese neue Heizungsform eine Gutschrift über 10 000 Kilowattstunden Gas. Einen entsprechenden Gutschein übergab Michael Ziermann vom Bereich Gas und Wasser der Stadtwerke an Melanie Ott vom Busunternehmen Ort in Bestenheid. Sie hat die erste Brennstoffzellenheizung im Gewerbe im Main-Tauber-Kreis installierten lassen. bdg