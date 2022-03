Heinz Dreßler gestorben

Wertheim. Heinz Dreßler, ehemaliger Direktor und langjähriges Vorstandsmitglied der früheren Sparkasse Tauberbischofsheim ist gestorben. Er schloss am vergangenen Donnerstag für immer die Augen. Dreßler hatte das Bankwesen von der Pike auf gelernt. In einer steilen Karriere vom Lehrling bis hin in die Führungsspitze der Sparkasse Tauberbischofsheim prägte der Verstorbene die Geschicke der Bank über viele Jahrzehnte maßgeblich mit.

Aber nicht nur im Berufsleben stand Dreßler seinen Mann, auch im privaten und ehrenamtlichen Bereich zeichnete sich der gebürtige Wertheimer durch großes Engagement aus. Über 30 Jahre lang gehörte Dreßler dem Kirchengemeinderat auf dem Wartberg an und fungierte dort allein jeweils 18 Jahre als Finanzvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats.

Auch im „weltlichen“ Ehrenamt war Dreßler fest verwurzelt. Neben der Mitgliedschaft in vielen Wertheimer Vereinen galt seine Liebe von jeher dem Rudersport. Bei der Rudergesellschaft Wertheim war er von 1968 bis 1981 stellvertretender Vorsitzender. Besondere Meriten erwarb sich Dreßler auch in seiner 30-jährigen Tätigkeit als Jugendtrainer. Für seine Verdienste wurde er mit der silbernen und goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet.

Zudem wirkte Heinz Dreßler 13 Jahre lang als Aufsichtsratsmitglied der Stadtentwicklungsgesellschaft und der Wohnbau an der Entwicklung seiner Heimatstadt mit und war an der Sanierung der Altstadt beteiligt. 1991 hatte sich Dreßler aus dem Berufsleben verabschiedet, das ihn bis in die Führungsspitze der Sparkasse Tauberbischofsheim geführt hatte.

Nach der Schulzeit in Wertheim begann Dreßler 1943 als Auszubildender bei der damaligen Bezirkssparkasse. Die Lehre, unterbrochen von der Dienstzeit als Luftwaffenhelfer, beendete er 1947. 1963 wurde er nach Ablegung der Fachprüfung für den gehobenen Dienst in das Beamtenverhältnis übernommen. 1968 folgte die Berufung in den Vorstand, ein Jahr später bekleidete Dreßler das Amt des Sparkassendirektors der Bezirkssparkasse. Nach der Fusion der Bezirkssparkassen im Landkreis Tauberbischofsheim fungierte Dreßler als Leiter der Hauptzweigstelle in Wertheim, Filialdirektor und Vorstandsmitglied der Sparkasse Tauberbischofsheim.

Hier wurde ihm seinerzeit besonderer Weitblick attestiert, stimmte er doch ohne Eigennutz der Fusion der Sparkassen zu, auch um den Preis, selbst nur noch das Amt eines stellvertretenden Vorsitzenden zu bekleiden. 1981 schließlich folgte die Berufung zum Direktor der Sparkasse Tauberbischofsheim.

Seit 1955 fest an seiner Seite unterstützte ihn Käthe Dreßler, geborene Hofmann. Neben seiner Frau trauern zwei Kinder und auch Enkelkinder um den Verstorbenen. Die Beisetzung findet am Freitag, 11. März, um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof statt. wei