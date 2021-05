Haushaltsanforderungen zusammengestellt

Im vergangenen Jahr wurde in der Dreschhalle eine Decke und Zwischenwände eingezogen. Die Halle kann nun als Lager genutzt werden.

Auf der Vorbüschlalm wurden Anfang April Panoramaliegen aufgestellt. Diese werden rege genutzt. Gefördert wurde die Anschaffung zu 60 Prozent durch das Projekt Leader. Den Eigenanteil finanzierte das Dorf aus angesparten Mittel aus dem Grünflächenbudget.

Arbeiten finden aktuell am Mehrgenerationenspielplatz statt. Weil das Karussell laut Spielplatzprüfung zu weit am Fußweg steht, wird ein neues an einer Stelle aufgestellt. Außerdem sind arbeiten am Matschbereich nötig. Daher ist der Spielplatz gesperrt.

Auf dem Friedhof wurde ein neuer Gedenkstein aufgestellt. Er ist zwei jungen Mädchen gewidmet die 1942 durch ein abstürzendes Flugzeug getötet wurden.

Große Freude im Ort herrschte über einen „Überraschungsmaibaum“, dessen Auffsteller nicht bekannt sind.

Verwiesen wurde auf den Infokanal auf der Internetseite des Dorfs. Dieser wurde jetzt auch durch Farbfotos ergänzt. In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, einen Newsletter einzurichten, der die Einwohner über Neuigkeiten im Infokanal informiert.

Mit Biologe Christoph Häfner von der Stadtverwaltung hatte es eine Begehung wegen einer möglichen Vernetzung von Biotopen im Ort gegeben.

Angeschafft wurde ein Gerät zur Reinigung von Randsteinen.

Sehr ärgerlich sei, so Kempf, das die Bänke in der Kirche in der Osterzeit von Unbekannten angeschnitten und so beschädigt wurden. bdg