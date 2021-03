Wertheim. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat den Haushalt 2021 der Stadt Wertheim genehmigt, wie OB Markus Herrera Torrez am Montag dem Gemeinderat mitteilte. In einem Schreiben des RP heißt es, die aktuelle Finanzlage sei „durch eine schwache Leistungskraft des Ergebnishaushalts geprägt“. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 habe man mit einem „notwendigen Schritt“ auf die Folgen der Pandemie reagiert. Da in der mittelfristigen Planung mit „durchweg negativen Ergebnissen“ gerechnet werde, sei es notwendig, „geeignete Maßnahmen“ zu treffen. Das RP begrüße ausdrücklich, dass die Stadt Konsolidierungsmaßnahmen einleiten wolle. wei