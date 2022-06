Wertheim. In der Reihe „Elternkompass: Kinder begleiten, Kinder fördern“ geht es am Donnerstag, 23. Juni, um das Thema „Hauen, beißen treten – auffällig oder normal?“. Referentin ist Ute Fuchs von der Pädagogischen Fachberatung der Caritas. Die Veranstaltung findet online statt und beginnt um 18 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was ist normal?

Oft sind Eltern ratlos und voller Sorge, wenn Kinder hauen, treten oder beißen. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bespricht Ute Fuchs in ihrem Online-Vortrag, bis zu welchem Grad dieses Verhalten normal ist und wann man von einer Verhaltensauffälligkeit spricht.

Außerdem gibt die Referentin Einblick in die Entwicklungsaufgaben, die Kita-Kinder bewältigen müssen. Denn auch wenn diese für die Kinder eine große Herausforderung darstellen, sind sie gleichzeitig wichtig für ihre Entwicklung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Anmeldung

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Reihe „Elternkompass“ Hilfreiche Tipps für Erziehende und ihre Kinder Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Elternkompass Selbstständigkeit entwickelt sich Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Online-Vortrag Essen wie die Großen Mehr erfahren

Der Vortrag richtet sich an Eltern von Kindern in der Kita oder in der Grundschule. Anmeldungen sind bis drei Werktage vor der Veranstaltung an die Stadtverwaltung, Referat Bildung und Familie, zu richten. Ansprechpartnerin ist Greta Klein, Telefon 09342/301-302, E-Mail: greta.klein@wertheim.de. stv