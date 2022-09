Hat Wertheimerin Telefonat heimlich aufgenommen oder nicht?

Wertheim. Der sicherlich nicht alltägliche Vorwurf in einem Strafverfahren beim Amtsgericht Wertheim gegen eine 27-jährige Frau lautet momentan, sie habe ein 37-minütiges Telefongespräch per Handy mit einer Bekannten ohne deren Wissen mit einem weiteren Handy aufgezeichnet und den Inhalt der Unterhaltung später an andere Personen weitergegeben.

Nach Paragraf 201 Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einem Tonträger aufnimmt oder eine solche Aufnahme gebraucht oder diese einem Dritten zugänglich macht.

Im zweiten Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigte aus der Main-Tauber-Stadt heißt es, in einem weiteren Telefongespräch mit der Bekannten einige Tage danach diese beleidigt zu haben. Die Taten sollen im Dezember 2021 erfolgt sein.

In der Gerichtsverhandlung räumte die beschuldigte Frau das lange abendliche Telefongespräch mit ihrer Bekannten ein. Sie bestritt allerdings, dieses aufgezeichnet zu haben.

Auch dem Beleidigungsvorwurf widersprach die 27-Jährige. Vielmehr habe die Bekannte sie etwa 15 Mal störend am Arbeitsplatz wegen der angeblichen Aufzeichnung angerufen und sie dabei auch eine „falsche Schlange“ genannt.

Die nicht in Wertheim wohnhafte Bekannte erklärte als Belastungszeugin, in dem langen vertraulichen Telefongespräch sei es damals unter anderem um ihren Ex-Verlobten gegangen. Der Freund der Beschuldigten habe ihr eine Woche später dann gesagt, mit seinem Handy habe die 27-Jährige das Gespräch aufgezeichnet.

Der Freund der Angeklagten erklärte als Zeuge, er sei bei dem Gespräch zugegen gewesen. Das Telefon sei aber nicht auf laut gestellt und das Gespräch nicht aufgezeichnet worden.

Vor der Entscheidung ob Freispruch, Einstellung des Verfahrens oder Verurteilung möchte das Gericht einen weiteren Zeugen hören, der beim ersten Termin coronabedingt fehlte. Die Verhandlung wird Mitte des Monats fortgesetzt.