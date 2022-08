Handwerkskunst auf der Spur

Wertheim/Grünenwört. Seit der Gründung des Glasmuseum Wertheim beschäftigt sich dieses auch mit dem „Diatretglas“. Am Freitag gab es einen Workshop mit einem besonderen Experiment zu dessen Herstellung. Der Name Diatretglas stammt vom altgriechischen diatretos für „durchbrochen, durchbohrt“. Es handelt sich dabei um ein meist glockenförmiges, prunkvolles doppelwandiges Gefäß. Konkret wird der Gefäßkörper von einem durchbrochenen Glasnetz umfangen. Deshalb werden die Gefäße als Netzbecher bezeichnet. Der Höhepunkt dieser Glaskunst lag in der römischen Zeit im ersten bis vierten Jahrhundert nach Christus.

Für dessen Herstellung gibt es zwei polare Theorien, erklärten die Teilnehmer am Freitag in der Werkstatt der „Wertheimer Glaskunst“ von Hans-Joachim Ittig in Grünenwört. Theorie eins geht von einem geblasenen dickwandigen Körper aus Glas als Ausgangsobjekt aus. Aus diesem soll das Motiv als Relief herausgeschliffen und anschließend das Material dahinter bis auf einige dünne Glasstege entfernt werden.

Für Dr. Matthias Lindig (links) und Hans-Joachim Ittig gab es vielversprechende Ergebnisse beim Workshop. © Grein

Die zweite Theorie hatte die Wissenschaftlerin und Glaskünstlerin Rosemarie Lierke entwickelt. Ihre Presstheorie geht davon aus, dass das Außenglas gefertigt wurde. Anschließend soll ein Gipsbecher mit Löchern hineingestellt worden sein. In diesen wurde Glas gegeben, um den Innenbecher zu pressen. Das Glas soll dabei durch die Löcher zum äußeren Glas gepresst werden. Nach Entfernen des Gipses erfolge das Schleifen.

„Die erfolgreiche Umsetzung dieser Theorie in die Praxis fehlt bislang“, betonte Marianne Tazlari, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Museums. Ein Telefonat zwischen Lierke und Tazlari im Jahr 2019 war Anlass für den Plan, die Umsetzung ihrer Theorie in der Praxis zu versuchen. Als Unterstützung wurde Dr. Matthias Lindig, Glasingenieur im Ruhestand, eigebunden. Dieser hatte versucht die Theorie von Lierke in seiner eigenen kleinen Glaswerkstatt umzusetzen. „Für die sehr feinen Arbeiten fehlte mir aber die nötige Ausstattung“, berichtete er.

Unterstützt wurde der Workshop von der SparkassenARTregioStiftung und der Ilse-Reinhart-Löber-Stiftung. Ziel war es, eine Replik des dreifarbigen Braunsfelder Kelchs herzustellen. Unterstützt wurden Ittig und Lindig von Ingrid Conrad-Lindig, Glaskünstlerin und ehemalige Leiterin des Instituts für Glas und Keramik in Höhrgrenzhausen, Techniker Josef Borz und Ittigs Assistent Kazimieras Lescevski sowie Barbara Benz, stellvertretende Museumsleiterin.. Ittig erklärte, er habe 1996 schon mit Lierke zu ihrer Theorie zusammengearbeitet. Damals sei aber bei der Umsetzung alles schief gegangen. Als nun die Anfrage für den Versuch kam, sei er sofort Feuer und Flamme gewesen.

Im Rahmen des Workshops wurde ein dem Original entsprechender dreifarbiger Glaskörper geblasen und die Umsetzung der Presstheorie von Lierke mit dem Gipsbecher angegangen. „Das Ergebnis war nicht zufriedenstellend“, resümierte Lindig. Man habe dem Glas beim Pressen zu viel Wärme entzogen. Der passende Pressdruck, die Präzision und die Wandstärke hätten nicht gestimmt. Die Workshopteilnehmer entwickelten dann eine eigene Methodik, als Weiterentwicklung der Theorie von Lierke. Auch bei ihr ist der Gipsbecher der Kern der Technik. Er soll das spätere Schleifen deutlich vereinfachen.

Zuerst wird das Aussehen des Diatretglases auf dem Außenbecher markiert. Dann werden im Inneren die Dekors in Wachs angebracht und anschließend Gips eingebracht und getrocknet. Anschließend wird das Wachs ausgeschmolzen, so dass an seinen Stellen Öffnungen im Gips verblieben. Anschließend wird im Inneren des Gipses ein zweites Glas genau passend eingesetzt. Alles wird außen und innen mit Gips umschlossen und kommt in den Schmelzofen. Der Gips wird im Anschluss entfernt und es erfolgt das Schleifen. „Alles, was entfernt werden soll, ist papierdünn“, erklärte Ittig den Vorteil dieser Methode.

Für eine Dokumentation des Workshops soll im September eine Ausstellung im Glasmuseum eingerichtet werden. Diese wird auch die Presstheorie die Lierke in den 1990er Jahren entwickelte erläutern. bdg