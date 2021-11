Handgemachte Lebensmittel waren großes Thema

Der Wertheimer Bauernmarkt lockte zahlreiche Besucher in die Altstadt, um an den zahlreichen Ständen vielfältige Produkte für Genuss und Gestaltung zu erwerben. Außerdem gab es einiges zu sehen und zu erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wertheim. Zu den Höhepunkten des Markts gehörte der Abtrieb der Burgziegen von den Wiesen des Wertheimer Wahrzeichens hinunter in die Stadt. Von dort werden sie per Anhänger in ihr Winterquartier gebracht. Geführt wurden die zehn Ziegen und drei Schafe von Kindern der Grundschule Wertheim. Musikalisch angeführt wurde der tierische Reigen wie beim Almabtrieb vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Hasloch.

Viel Spaß hatten die Kinder der Grundschule Wertheim beim Abtrieb der Burgziegen und -schafe im Rahmen des Bauernmarkts. In der Innenstadt präsentierten sich Handwerker und die Rettungshundestaffel der DLRG Wertheim. © Birger-Daniel Grein

In der Stadt gab es an zahlreichen Ständen selbst gefertigte Dekorationsstücke aus Holz für die Herbst- und Weihnachtszeit. Zudem wurde Feines zum Genießen aus der Region und aller Welt angeboten. Neben Käse und Wurst, Backwaren, Obst und Gemüse wurde frischer Apfelmost, Honig und Fisch feilgeboten.

Für die Verpflegung vor Ort war ebenso gesorgt wie zum Aufwärmen mit warmem Met. Kennenlernen und verkosten konnte man alte Obst- und Gemüsesorten. So gab es am Stand der Biolandgärtnerei Haas mehrere alte Apfel- und Tomatensorten. Ebenso gab es Selbstgestricktes und Gefilztes.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein großer Anziehungspunkt waren die „fairytale Alpkas“ am Mainplatz. Dort galt es, Holzkunstwerker und Lebensmittelproduzenten bei ihrer Arbeit zu beobachten. Matthias Heilig aus Gerichtstetten zeigte, wie er aus dem selbst angebauten Raps Öl presst. Der Rapsanbau erfolge ohne Pflanzenschutzmittel und synthetischen Dünger, erklärte er. Die Reste der Pressung, die in Pelletform vorliegen, verwende man als Nährstofflieferant für die eigenen Rapsfelder. Generell war Handarbeit auch im Lebensmittelbereich ein großes Thema auf dem Markt. So wurden zum Beispiel von der Imkerei Neubrunn Honigbonbons angeboten, die diese mit Hilfe einer handbetriebenen Bonbonmaschine aus der Zeit der Jahrhundertwende fertigen.

Vertreten waren auch mehrere Vereine. Die DLRG Wertheim präsentierte sich zusammen mit ihrer Rettungshundestaffel. „Wir sind für die Wertheimer Bevölkerung da und wollen dies auch zeigen“, erklärte DLRG Vorsitzender Andreas Hofmann. Viel über die heimischen Wildtiere konnten Kinder und Erwachsene bei der rollenden Wildschule der Kreisjägervereinigung lernen.

Burg- und Innenstadtmanager Christian Schlager resümierte: „Der Markt fühlt sich etwas an wie Normalität.“ Er habe fast die Größe wie vor Corona. Lediglich auf Stände am Neuplatz habe man verzichtet.