Wertheim. Wegen Betrugs musste sich beim Amtsgericht Wertheim der ehemalige Handelsvertreter einer Sauna-Firma in Hannoversch-Münden verantworten. Er hatte im Dezember 2017 mit einem Kunden in Wertheim einen Kaufvertrag über eine Sauna abgeschlossen, aber weder die Vertragsunterlagen noch die Anzahlung von 50 Prozent, 5250 Euro, an die Firma weitergeleitet.

Als der Kunde im Dezember 2018 entsprechend einer Klausel vom Vertrag zurücktrat, wusste die Firma in Hannoversch-Münden nichts vom Vertrag. Der Anwalt des Kunden machte Betrugsanzeige gegen sie und den Vertreter. Die Staatsanwaltschaft sah bei der Geschäftsführerin der Firma kein Verschulden und stellte die Ermittlungen ein. Gegen den Vertreter erhob sie Anklage.

„Wollte nicht betrügen“

In der Verhandlung meinte er, er habe nicht betrügen wollen. Die Angaben der Zeugen sprachen jedoch gegen ihn. Der 60-Jährige ist inzwischen Geschäftsführer und Gesellschafter einer Sauna-Vertriebsgesellschaft an einem anderen Ort, nannte aber als Wohnsitz Hannoversch-Münden, im Haus seiner Frau. Er hat Schulden und ist vorbestraft.

Die Richterin wählte für den Kunden den Weg, bei dem eine Chance besteht, dass er sein Geld bekommt. Sie regte an, das Verfahren gegen Schadenwiedergutmachung vorläufig einzustellen. Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Angeklagter stimmten zu.

Der Kunde hatte bereits in 2005 von der Firma eine Sauna erworben und wollte nun auch für ein in Wertheim geplantes Haus eine. Der Angeklagte machte ein Sonderangebot für den Fall einer Vorauszahlung noch im Jahr 2017. Ein Jahr später zerschlug sich das Bauvorhaben in Wertheim, und so wurde die Klausel wirksam.

Die Geschäftsführerin aus Hannoversch-Münden berichtete, der Angeklagte sei mit ihrem verstorbenen Mann befreundet und jahrelang ohne Arbeitsvertrag für die Firma tätig gewesen.

Nach dem Tod ihres Mannes habe man im Dezember 2017 finanzielle Unregelmäßigkeiten der Art entdeckt, dass der Beschuldigte Zahlungen entgegengenommen, aber nicht an die Firma weiter geleitet hatte.

Der Angeklagte habe einen Schuldschein über 200000 Euro unterschrieben, und man habe keine Verträge mehr von ihm angenommen. Im Dezember 2018 habe sie sich als Geschäftsführerin auf einem Vergleich über 137000 Euro mit dem Beschuldigten einlassen müssen, weil sie Geld brauchte, um die Firma mit 45 Arbeitsplätzen zu erhalten.

Der Angeklagte muss die 5250 Euro bis 15. April zurück zahlen, dann erfolgt die endgültige Einstellung des Betrugsverfahrens. goe