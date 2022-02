Haagweg bleibt länger gesperrt

Wertheim. Herbert Alexander Gebhardt sprach das Thema bei der Bürgerfragestunde des Wertheimer Gemeinderats am Montag in der Main-Tauber-Halle an. Seit Ende April 2020 ist der Haagweg unterhalb der Burg gesperrt – aus Sicherheitsgründen.

Bei einer Überprüfung hatte sich herausgestellt, dass die Trockenmauern entlang des Wegs, der vom Hirschtor in Richtung Haidhof führt, einsturzgefährdet sind.

Gebhardt verwies in seiner Anfrage darauf, dass der Haagweg Teil verschiedener überregionaler Wanderwege sei. Auch bei den aktuellen Wandervorschlägen der Wertheimer Tourismusgesellschaft führten zwei Touren über den Weg.

Wegen der Sperrung müssten die Wanderer momentan eine „weitläufige Umleitung“ in Kauf nehmen, so Gebhardt, der Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez fragte, ob er sich dafür einsetzen könne, dass der betroffene Abschnitt zum Beginn der diesjährigen Wandersaison wieder durchgängig begehbar werde. Das öffentliche Interesse an der uneingeschränkten Nutzung des Wanderwegs sei unbestritten.

Stadtbaumeister Armin Dattler erläuterte, eine im vergangenen Jahr veranlasste „grobe Kostenschätzung“ habe gezeigt, dass ein „mittlerer sechsstelliger Betrag“ für die Sanierung notwendig sei, wolle man die Schäden in einem Rutsch beseitigen.

Diese hohe Summe sei im Haushalt nicht berücksichtigt gewesen. Die Stadtverwaltung werde die Mauern nun in „erträglichen Abschnitten“ reparieren und erkundige sich nach Zuschüssen. In diesem Jahr könne das Vorhaben nicht erledigt werden. OB Markus Herrera Torrez meinte, angesichts der Bedeutung des Weges „wäre es sehr angezeigt, Unterstützung des Landes zu erhalten“.

