Wertheim. Auf der Homepage www.dbg-wertheim.de wurden unter der Rubrik „Aktuelles“ wichtige Informationen über das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zusammengestellt. Dort stehen Unterlagen und Formulare für die Anmeldung zum Download bereit.

Die neuen Fünftklässler können elektronisch oder telefonisch vom 8. bis 11. März angemeldet werden. Die Anmeldeunterlagen der Grundschule müssen jedoch bis Donnerstag, 11. März, um 17 Uhr im Original zugestellt werden. Es ist auch möglich, alles direkt mit der Post an das DBG zu schicken oder in den Hausbriefkasten der Schule (gegenüber der Turnhalle) einzuwerfen.

In einer Videoschaltung online am Donnerstag, 4. März, um 17 Uhr stellt sich das DBG den Eltern und Schülern der Klassen vier auch digital vor. Der Zugang kann bis Montag, 1. März, beim Sekretariat per E-Mail angefordert werden (sekretariat@dbg-wertheim.de). Der Link mit Passwort wird per E-Mail zugeschickt. Bei Fragen gibt das Sekretariat, Telefon 09342/93560, von 8.30 bis 12.30 Uhr Auskunft. Gegebenfalls ist auch eine Terminvereinbarung für einen Rückruf möglich. dbg