Gymnasiasten unterstützen Wertheimer Hilfsvereine

Wertheim. Der Krieg in der Ukraine ist ein großes Thema im Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Gleich nach Kriegsausbruch bildeten die Schülermitverwaltung (SMV) und Lehrkräfte unter der Leitung von Markus Forster einen Arbeitskreis. Gemeinsam überlegten die Mitglieder, wie man sich mit den Menschen in der Ukraine solidarisch zeigen und den Wunsch nach Frieden in der Welt vermitteln kann.

„Unsere Schülerinnen und Schüler waren voll mit dabei“, berichtet Verena Katt. Sie brachten sich mit eigenen Ideen ein. Auch für den Fall, dass geflüchtete Schüler aus der Ukraine an die Schule kommen könnten, fanden sich sofort mehrere Personen, die als Tutoren den Neuankömmlingen helfen wollten. Aktuell werden eine Fünft- und eine Siebtklässlerin unterstützt.

In den Klassen wurde das Thema Ukraine im Speziellen und Krieg im Allgemeinen thematisiert. Die Hilfsbereitschaft war sehr groß, „fast so groß, wie die Betroffenheit“, so Katt. Jeder wollte etwas tun, um die Not der Menschen zu lindern, quer durch alle Altersstufen.

Schnell wurde auch Kontakt zum Verein „Willkommen in Wertheim“ aufgenommen und eine Sammelaktion organisiert. Die Schülerinnen und Schüler sammeln für Kinder aus der Ukraine Kleidung und Gegenstände zur Freizeitgestaltung. Vom Schulranzen über Spielsachen, oder Sportbekleidung bis hin zum Fahrrad und Einrad war alles dabei. Das alles verteilt der Verein „Willkommen in Wertheim“ an die aus der Ukraine Geflüchteten.

Bei einer Aktion entstand ein nun die Aula zierendes Transparent mit vielen bunten Händen. „Hände für den Frieden“ heißt das Kunstwerk. Obwohl die Teilnahme an dem Projekt freiwillig war, machten fast die komplette Schulfamilie mit.

Groß war auch die Resonanz beim Benefizkonzert, wie Musiklehrer Markus Schulz berichtete. Die Mitglieder des Schulorchesters hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und ein fulminantes Konzert auf die Beine gestellt. Entsprechend groß war die Spendenbereitschaft der Besucher. Über 850 Euro kamen zusammen, die nun an die Wertheimer Tafel und den Verein Willkommen in Wertheim verteilt werden. Auch bei der Tafel sind viele Ukrainer als Kunden registriert, denn die Bedürftigkeit ist sehr groß. Nach wie vor stoßen die Tafeln an ihre Belastungsgrenze, zumal die von den Firmen gespendeten Nahrungsmittel rückläufig sind. Es bleibt einfach nicht mehr so viel übrig, weiß Kathrin Beuschlein von der Wertheimer Tafel. Umso mehr freut man sich besonders über finanzielle Spenden. Denn der laufende Betrieb muss auch irgendwie gestemmt werden.

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium will sich weiter für geflüchtete Menschen einsetzen. Den Schülerinnen und Schülern ist es ein Anliegen, sich neben den schulischen Aufgaben auch sozial zu engagieren, sowie und ihre Kollegen und Kolleginnen festgestellt. mae