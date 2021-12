Gutachten ergibt Schuldunfähigkeit

Wertheim. Ein 66-jähriger Rentner war beim Amtsgericht Wertheim gleich wegen mehrerer Delikten angeklagt. Ohne Fahrerlaubnis aber mit Alkohol im Blut steuerte er im November 2020 in einem Ortsteil der Main-Tauber-Stadt einen Klein-Lkw. Beim Zurücksetzen rammte er einen geparktes Auto. Es entstand ein Fremdschaden von 2300 Euro. Der Verursacher fuhr trotz des angerichteten Schadens weiter. Die Untersuchung seiner Blutprobe etwa zwei Stunden später ergab 1,2 Promille Alkohol.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Verhandlung fand im Mai statt. Wegen der Neigung des Angeklagten, Alkohol zu trinken, setzte die Richterin damals den Termin aus und ließ den Fall einem medizinischen Sachverständigen zur Begutachtung vorlegen. Das Ergebnis dieser Begutachtung spielte in der zweiten Verhandlung eine wesentliche Rolle.

Laut Gutachter weist der Beschuldigte durch langjährigen Alkoholkonsum nicht nur Leber- sondern auch Hirnschäden auf, letzteres in einem Ausmaß, dass selbst im nüchternen Zustand die Steuerungsfähigkeit und mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Einsichtsfähigkeit beim Angeklagten fehlen würden. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verspreche laut Gutachten keinen Erfolg.

Für den Staatsanwalt stellte sich der Sachverhalt so dar, dass der Angeklagte sein Verhalten nicht mehr kontrollieren könne. Dadurch greife auch der Tatbestand des fahrlässigen oder vorsätzlichen Versetzens in einen Vollrausch nicht. Sein Antrag lautete nun: Freispruch wegen Schuldunfähigkeit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verteidiger und das Gericht schlossen sich an, die Kosten des verfahrens gehen zu Lasten der Staatskasse. Die Richterin fügte an, der Mann sei so krank, dass er nicht mehr wisse, was er tut. Selbst künftige Alkoholabstinenz würde daran nichts ändern.

Der Beschuldigte räumte die Vorwürfe ein, den Transporter habe er abgegeben. Im Strafregister ist er mehrfach erfasst, neben weiteren Verkehrsdelikten auch mit einer Strafe des Amtsgerichts Saarbrücken wegen Vergewaltigung.