Main-Spessart-Kreis. In Zeiten von Corona verbringen viele Menschen mehr Zeit zuhause als gewohnt. Deshalb hat qualitätsvolles Wohnen an Bedeutung gewonnen. Damit Menschen jeden Alters, mit oder ohne Einschränkungen, gut wohnen können, müssen die Qualitäten des Wohnumfelds um Wohnraums für alle gleichwertig zugänglich und nutzbar sein. Um das zu gewährleisten, ist Barrierefreiheit von zentraler Bedeutung.

Die vom Bayerischem Staatsministerium für Wohnen, Bau, und Verkehr veröffentlichte Publikation „Gut Wohnen in jedem Lebensalter“ widmet sich dem Wohnungsbau ohne Barrieren und zeigt anhand gelungener Wohnungsbaubeispiele, wie die Vorgaben zum barrierefreien Bauen ansprechend und wirtschaftlich umgesetzt werden können und welche Möglichkeiten der Förderung es gibt.

Die Publikation steht kostenfrei zur Verfügung und ist als Druckversion oder barrierefreies PDF unter folgendem Link erhältlich: www.bestellen.bayern.de , in der Rubrik „Wohnen, Bau, und Verkehr“

Bei Fragen können sich Interessierte gerne an die kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Elena Reinhard unter Telefon: 09353/7931462 oder per E-Mail an Elena.Reinhard@Lramsp.de wenden. lra