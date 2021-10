Gut erhaltene Kleidung benötigt

Wertheim. In der Emmausgemeinde Wertheim findet in der Zeit vom 8. bis 17.Novemberdie Kleidersammlung für Bethel statt. Abgegeben werden kann gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils gut verpackt. Schuhe sind paarweise zu bündeln.

Im Gemeindehaus Hofgarten, Venantius-Arnold-Straße 5, können am Donnerstag, 11. und Freitag, 12. November, von 15 bis 18 Uhr die Säcke abgegeben werden. Leere Kleidersäcke liegen in der Veitskirche Eichel, Stiftskirche Wertheim, Stiftshof in Wertheim und in den beiden Pfarrämtern Wertheim und Eichel-Hofgarten zum Abholen bereit. pm