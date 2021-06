Gültige Vorschriften für’s Feiern

Main-Spessart-Kreis. Öffentliche Veranstaltungen, wie private Feiern, sind seit einigen Tagen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-Indizidenz unter 50 – wie im Landkreis Main-Spessart – wieder in eingeschränktem Umfang möglich.

AdUnit urban-intext1

Dazu erreichen das Landratsamt derzeit sehr viele Anfragen, welche Vorgaben nun gelten und was dabei im Einzelnen beachtet werden muss. Aus diesem Grund fasste das Landratsamt noch einmal alle derzeit geltenden Regeln in einer Pressemitteilung zusammen.

Öffentliche Veranstaltungen

Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis sind bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 Personen unter freiem Himmel erlaubt, einschließlich Kindern unter 14 Jahren.

Beispielsweise ist es in diesem Rahmen möglich, den Jahrestag eines Ortsvereins oder die Krönungsfeier einer Weinprinzessin zu veranstalten.

AdUnit urban-intext2

Private Feiern

Für private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und geladenen Personenkreis wie Geburtstags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen, Vereinssitzungen gelten die Regelungen für öffentliche Veranstaltungen entsprechend. Im Unterschied zu öffentlichen Veranstaltungen werden im Rahmen privater Veranstaltungen Geimpfte oder Genesene bei den Personenhöchstzahlen nicht mitgezählt. Kinder hingegen werden unabhängig vom Alter bei der Personenhöchstzahl auch hier mitgerechnet. Soweit zur Durchführung der Veranstaltung Dienstleister wie Caterer, Fotografen, Musiker in Anspruch genommen werden, zählen auch diese Personen zur maximal zulässigen Zahl dazu. Findet die Feier in einem gastronomischen Betrieb statt, gelten grundsätzlich die Regeln der jeweiligen Gastronomie, also z.B. FFP2-Maskenpflicht (außer am Sitzplatz). Wenn eine private Feier allerdings als geschlossene Gesellschaft in einem Raum ohne weitere Gäste stattfindet und der Charakter der Feier einer privaten Feier zu Hause entspricht, kann in dem betreffenden Raum auf die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen von FFP2-Masken durch die Gäste verzichtet werden, auch wenn zwischen den Tischen gewechselt oder getanzt wird.

Es bleibt aber bei der FFP2-Maskenpflicht, wenn sich Gäste außerhalb dieses Raums in Gemeinschaftsbereichen wie Eingangsbereich der Gaststätte, Flur, WC usw. bewegen. Gemeinsame Aktivitäten wie Tanz oder Spiele sind ohne Einhaltung des Mindestabstands möglich. Es wird jedoch empfohlen, die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln soweit wie möglich einzuhalten. Auch wenn es sich bei einer Veranstaltung in einem gastronomischen Betrieb um eine „geschlossene Gesellschaft“ handelt, die von anderen Gästen räumlich getrennt ist, gilt die Sperrstunde ab 24 Uhr.

AdUnit urban-intext3

Dagegen stellt eine ausschließlich privat organisierte Veranstaltung (eigene oder angemietete private Räumlichkeiten, Bewirtung durch Privatpersonen) kein gastronomisches Angebot dar. Somit gibt es dort auch keine Sperrstunde.

AdUnit urban-intext4

Es gibt außerdem keine Verpflichtung für den Veranstalter von öffentlichen oder privaten Feiern zur Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts.

„Public Viewing“

„Public Viewing“ gilt in der Regel nicht als öffentliche Veranstaltung und ist im Rahmen der Außengastronomie nur dann zulässig, wenn als Hauptzweck weiterhin die Gastronomie, also die Bedienung der Gäste und der Verzehr von Speisen und Getränken erkennbar im Vordergrund stehen (beispielsweise das Sportereignis läuft auf einem Fernseher im Hintergrund). lra