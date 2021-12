Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Die gute Tat - Hilde Hock aus Dörlesberg kochte über Monate 500 Gläser Marmelade und bot sie gegen kleine Spenden an Gsälz gegen Obolus: Hilfe für traumatisierte Kinder

Hilde Hock produzierte 500 Gläser Marmelade und bot sie gegen Spenden an. Mit dem Erlös will die Dörlesbergerin traumatisierten Kindern in den Flutgebieten helfen.