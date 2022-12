Grünewört: Der passende Weihnachtsbaum für Jeden

Grünenwört. Sie kamen aus der gesamten Region und oft waren ganze Familien gemeinsam unterwegs, um ihren Baum auszusuchen und mit eigener Kraft zu fällen. Revierleiter Frank Teicke zählte im FN-Gespräch die Vorteile der heimischen Christbäume auf. Sie verfügten durch die kurzen Transportwege über eine gute Ökobilanz und würden ohne jeglichen Dünger und Pestizide großgezogen.

Die Geschmäcker für den eigenen Baum waren bei den Käufern ganz unterschiedlich. So erklärte Volker Scheurich vom Wartberg, er hole hier mehrere Bäume für die ganze Familie. Sie sollten unten breit sein, aber nicht zu breit und gleichmäßig gewachsen. Die Größe des Baums hänge davon ab, wie viel Platz es im Raum gebe. „Unsere Familie väterlicherseits stammt aus Grünenwört. Deswegen holen wir die Christbäume hier.“ Für andere Käufer galt, der Baum müsse beim Anblick zu einem sagen: kauf mich!

Auch Duft ist wichtig

Einigen Fällern ist auch der Duft der Bäume besonders wichtig, so beispielsweise für Andrea Migas aus Bestenheid. „Der Baum soll schön sein, ich will aber auch etwas Duftendes im Zimmer“, erklärte sie. Deshalb ließ sie sich von Teicke beraten und machte mehrere Geruchsproben. Der erste ausgewählte Baum rieche nach Weihrauch, stellte sie fest. Es handelte sich laut Teicke um eine etwas fruchtig duftende Korktanne (Art Abies Lasiocarpa). Sein zweiter Vorschlag, eine Abies Nobilis Procera glauca (Edeltanne), hatte feine Nadeln und einen würzigen Duft.

Migas berichtete, sie habe schon vergangenes Jahr in der Kultur ihren Baum gekauft. Sie habe das Gefühl, ein Baum, den man dort selbst abschlage, halte länger.

Freuen konnten sich alle Käufer auch über die vergleichsweisen günstigen Preise von durchschnittlich 20 bis 30 Euro pro Baum, bei auch bei größeren Exemplaren. „Die Preise decken die reinen Produktionskosten ab“, so Teicke.

Beim Christbaumkauf kam auch das gemütliche Gespräch an der Feuerschale nicht zu kurz. Neben süßen Weihnachtsleckereien wurde zudem gegen eine Spende Glühwein und Kinderpunsch angeboten. Mit dieser unterstützt man einen guten Zweck, der noch festgelegt wird.

Zehn Jahre alt

Die Bäume, die sich die Käufer aussuchten, seien im Schnitt etwa zehn Jahre alt, so der Revierleiter. Aus der Plantage stammen nicht nur die Bäume zum Selbstschlagen. Sie werden auch auf Weihnachtsmärkten der Region angeboten und finden sich zudem in so mancher Kirche in nahen bayrischen Gemeinden. Außerdem dient mancher Baum für die Gewinnung von Zierreisig. Aktuell gebe es in den rund 0,8 Hektar Plantageflächen etwa 3500 Bäume jeden Alters.

In jedem Jahr würden rund 450 davon verkauft. „Wir pflanzen pro Jahr etwa 500 nach. Der Anwuchserfolg liegt bei 90 Prozent.“ Manche Bäume würden aber auch später zum Beispiel frostbedingt absterben.

Zu den Auswirkungen der Witterung im aktuellen Jahr sagte Teicke, dass die Winterfeuchte vom letzten Jahr die Bäume über den Sommer gebracht haben. In der Christbaumplantage im Kirchnersbrunn fänden sich vor allem Tannen. Diese seien als Tiefwurzler nicht so sehr von der Trockenheit betroffen. „Insgesamt ging es noch mit den Auswirkungen“ erklärte er. Zudem berichtete er, im Vergleich zu Teilen des Schwarzwalds sei die hiesige Region generell deutlich trockner. Hier gebe es durchschnittlich 650 Millimeter Niederschlag im Jahr, im Schwarzwald seien es bis zu 2500 Millimeter jährlich.

Zu seiner privaten Baumauswahl sagte Teicke, er suche immer einen Charakterbaum, der nicht so bilderbuchmäßig sei und nicht wie ein Klon aller anderen Bäume wirke. So habe er unter anderem schon Bäume mit drei Spitzen ausgewählt. Zudem bevorzuge er Bäume, die ihren Duft in die Raumluft abgeben. bdg