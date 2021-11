Grünes Licht für Steg über den Wildbach

Der langgehegte Wunsch nach einem Steg über den Wildbach in Boxtal geht nun endlich in Erfüllung. Die entsprechenden Aufträge wurden vom Gemeinderat vergeben.

Freudenberg. Vor fast 20 Jahren war die Idee entstanden über den Wildbach bei der Kläranlage Boxtal einen Fußgängersteg zu bauen. Im Laufe der zwei Jahrzehnte waren dazu viele Herausforderungen zu meistern und Rückschläge hinzunehmen. Bereits errichtet hatte man bisher die Zuwegung. Nun vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Baracke der Lindtalschule die Erd- und Gründungsarbeiten sowie die Stahlbauarbeiten für diesen Fußgängersteg. Damit kann das Projekt endlich vollständig umgesetzt werden.

Im Gemeinderat notiert Die Gerüstbauarbeiten für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Freudenberg geht an die Firma Blatz aus Buchen-Hettingen für 13 933 Euro brutto. Der Weihnachtsmarkt soll unter den dann geltenden Coronaschutzregeln stattfinden. Wegen der steigenden Coronafallzahlen hatte die Verwaltung beschlossen kommunale Veranstaltungen in Innenräumen auszusetzen. Dies betrifft unter anderem den Seniorennachmittag. Dieser soll nach Absprache mit Seniorenbeirat und Kirchengemeinde in Form eines Frühlingsfests nachgeholt werden. Auch der Neujahrsempfang wurde abgesagt. Als Ersatz gibt es erneut eine Videobotschaft des Bürgermeisters. Zu den Räteanfragen aus letzter Sitzung wurde erklärt, es sei rechtlich möglich die Gemeinderatssitzungen wieder im Sitzungssaal des Rathauses abzuhalten. Wegen fehlender Abstände herrsche dort aber eine permanente Maskenpflicht. Eine Durchführung unter „3G oder „2G“- Regeln sei nicht möglich, da die Gemeinde nicht berechtigt sei für die Sitzungen die Nachweise zu kontrollieren. brg

Das Baugrundgutachten hatte ergeben, dass aufgrund nicht optimaler Untergrundverhältnisse eine Gründung von drei Metern unter der Geländeoberkante am Westufer und 2,5 bis drei Meter unter Geländeoberkante am Ostufer erfolgen muss. Als optimale Lösung für die Gründung hatte man sich für die Tiefgründung auf Rammpfählen entscheiden. Diese werden in den Untergrund eingeschlagen. Zusätzlich muss für den Zugang zum Steg am Parkplatz Richtung Mondfeld eine Rampe errichtet werden. Diese wird benötigt, da sich die Unterkante der Brückenkonstruktion mindestens 0,5 Meter über der Linie des hundertjährigen Hochwasserbereichs (HQ100) befinden muss.

Die Oberfläche des in Stahlbauweise erstellten Fußgängerstegs wird aus Gitterrosten bestehen. Diese sind deutlich günstiger als eine durchgehende Oberfläche mit Quarzsandbeschichtung. Zudem ist für sie kein Winterdienst erforderlich. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Irina Friesen, Leiterin Fachbereich II der Stadtverwaltung, erklärte zu den Gesamtkosten der Maßnahme, das Verfahren zur wasserrechtlichen Genehmigung habe inklusiv der nötigen Gutachten 12 600 Euro gekostet.

Die Zuwegung hatte 50 000 Euro gekostet, wobei 90 Prozent der Kosten dafür aus Zuschüssen der Stiftung Naturschutzfond bezahlt wurden. Die Kosten für das gesamte Projekt Steg inklusiv der nötigen Ausgleichsmaßnahmen liegen bei rund 81 000 Euro. Bisher sind 55 000 Euro im Haushalt für die Maßnahme eingestellt. Die noch fehlenden Mittel sind noch einzustellen.

Der Auftrag für die Erd- und Gründungsarbeiten für den Bau des Stegs erhielt die Firma Brandel-Bau aus Tauberbischofsheim für 27 238 Euro brutto. Die Stahlbauarbeiten wurden an die Firma Schmees & Lühn aus Fresenburg für 39 083 Euro brutto vergeben. Die Vergaben wurden einstimmig beschlossen.

Die Räte zeigten sich in ihren Äußerungen unglücklich über die massive Kostensteigerung. Einig waren sie sich, dass der Bau unbedingt erfolgen muss. Erklärt wurde zudem, es sei wichtig hinsichtlich der Rampe vor Ort zu prüfen, wie diese die Parkplatzsituation möglichst wenig einschränkt. Gemeinderat und Boxtals Ortsvorsteher dankte allen die das Projekt Steg mittrugen. Er freute sich, dass dieses nun einen guten Abschluss finden soll. Bürgermeister Roger Henning verwies dankend darauf, dass ein Boxtaler Unternehmen eine vierstellige Spende für den Stegbau zugesagt habe.

Ebenso einstimmig wurden die Abbrucharbeiten zum Rückbau des Anwesens Haaggasse 21 in der Kernstadt vergeben. Der Auftrag ging an die Firma Leis Abbruch & Recycling aus Walldürn für 58 706 Euro brutto. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt für die Maßnahme einen Bauantrag im Kenntnisgabeverfahren zu stellen. Wie Friesen erklärte, ist das Gebäude seit neun Jahren unbewohnt. Im Januar 2019 hatte der Gemeindeart der Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt für das Anwesen zugestimmt. Auf dem 101 Quadratmeter großen Flurstück sollen nach Abbruch zwei Parkplätze entstehen. Diese will man Anliegern verkaufen. Laut Landesamt für Denkmalpflege ist ein Rückbau ohne Auflagen zum Wiederaufbau möglich. Zur Hangsicherung bleiben die rückwärtige und eine seitliche Wand des Kellerbaus stehen. Der Abriss wird zu 60 Prozent mit Mitteln aus der Stadtsanierung gefördert. Den Eigenanteil der Kommune möchte man durch den Verkauf der Parkplätze wieder einnehmen.

Ebenso einstimmig fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zur Ertüchtigung der Sirenenalarmierung in Kernstadt und Ortsteilen. Details wurden noch nicht festgelegt. Der Grundsatzbeschluss ist Basis für die Antragstellung beim Förderprogramm „Sonder-Sirenenförderung“ des Bundes. Die Förderung wird in Festbeträgen gewährt. Der maximale Betrag liegt bei insgesamt 11 850 Euro pro neu installierte Sirene inklusiv Steuerung. Gemäß der Schallausbreitungsberechnung sind für das Stadtgebiet drei und in jedem Ortsteil eine Warnsirene an den bisherigen Standorten nötig. Die Gesamtkosten für die sieben Sirenen liegen bei circa 86 000 Euro.

Der Gemeinderat beschloss den nötigen Eigenanteil von rund 10 000 Euro in den Haushalt 2022 einzuplanen und beauftragte die Verwaltung mit der Antragstellung beim Förderprogramm. Henning ärgerte sich über die kurze Antragsfrist. Am 30. September seien die Richtlinien veröffentlicht worden. Anträge sind bis zum 12. November möglich. Dies erschwere es kleinen Gemeinden wie Freudenberg sehr das Programm zu nutzen.