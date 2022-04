Grünes Licht für Mobilitätszentrale in Wertheim

Wertheim bekommt eine Mobilitätszentrale im Bahnhof. Dort soll es Informationen und Tickets rund um den ÖPNV sowie Car- und E-Bikesharing-Angebote geben. Dies hat der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen Wertheim beschlossen.

Wertheim. Eine solche Mobilitätszentrale wird bereits erfolgreich in Bad Mergentheim betrieben. Eine weitere ist in Lauda geplant. Die Details zum in Wertheim vorgesehenen Angebot stellte Frank Hofmann, Abteilungsleiter Öffentliche Ordnung, Verkehr der Stadtverwaltung, am Montag in der Sitzung des Ausschusses in der Main-Tauber-Halle vor.

In der Sitzung des Wertheimer Ausschuss für Verwaltung und Finanzen notiert Informiert wurde in der Sitzung des Wertheimer Ausschusses für Verwaltung und Finanzen Wertheim über Haushaltsüberträge zum Jahresende 2021. Sie entstehen, wenn Projekte aus dem Etat noch nicht abgeschlossen und somit ins nächste Jahr verschoben wurden. Die Summe der Ausgabeüberträge beträgt im Ergebnishaushalt rund 2,5 Millionen Euro. Darunter fallen unter anderem Schul- und Grünflächenbudgets sowie Straßenmaßnahmen. Der Ausgabenübertrag im Investitionsbereich liegt bei rund zehn Millionen Euro. Hauptgründe für die Übertragungen sind vor allem zeitliche Gründe infolge von Pandemie sowie Handwerker- und Materialengpässe. Die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von fünf Millionen Euro wird in voller Höhe zurückgegeben. Die Einnahmenüberträge liegen bei rund 2,2 Millionen Euro. Sie beruhen ausschließlich auf Zuwendungen und Zuschüssen, die verzögert abgerufen werden. Vorgelegt wurde den Ausschussmitgliedern Informationen über die Regelzuwendungen an die sporttreibenden Vereine in Wertheim. Betrachtet werden dabei Zahlen von 2021 im Vergleich zu denen von 2015. Seither kam mit den Kickers DHK Wertheim ein Sportverein dazu. Gefördert wurden 2021 39 Sportvereine (2015: 38). Sie haben 11 97 Mitglieder, davon 2600 Jugendliche (2015: 11 508/3087). Die Regelzuwendungen langen insgesamt bei 92 452 Euro (102 132 Euro). Als Grund für den Rückgang der Zahlen bei den Jugendlichen wurde auf den demografischen Wandel verwiesen sowie auf die Problematik, Trainer zu finden, und auf die Angebotsvielfalt für Jugendliche außerhalb der Sportvereine. Am 6. Juli werde es ein Gespräch mit den Sportvereinen geben, so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Manfred Busch monierte, dass im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs Autos vor allem an Wochenenden länger parken würden und es dort zu einer Vermüllung komme. Das sei schon vier bis fünf Jahre so, vor allem im Sommer. Laut Verwaltung ist am Wochenende und nachts die Polizei bei Verstößen gegen das Parkverbot dort zuständig. Der OB erklärte, es sei kein Regelungs, sondern ein Kontroll- und Durchsetzungsproblem. bdg

Die Mobilitätszentralen werden durch ein Förderprogramm im Rahmen der „Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität“ durch das Land Baden-Württemberg gefördert. Der Landkreis warb bei der Stadt Wertheim für die Einrichtung einer solchen Zentrale in der Kommune. Für deren Betrieb ist der Main-Tauber-Kreis verantwortlich.

Optimaler Standort

Der Bahnhof sei als Standort optimal, meinte Hofmann. So befindet sich neben ihm auch der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). „In der Mobilitätszentrale werden die Reisenden beraten, können Fahrkarten für den ÖPNV sowie den Nah- und später auch für den Fernverkehr erwerben. Es werden Fragen beantwortet und Beschwerden entgegengenommen“, beschrieb er Redner den Leistungsumfang.

Außerdem werde man ein Elektrofahrzeug verleihen (E-Car-Sharing). Dazu kooperiere man mit den Stadtwerken, die auch eine weitere Ladesäule aufstellen wollen. Zudem vorgesehen sei ein E-Bikesharing-Angebot durch VGMT in Kooperation mit der Firma Storck Bicycle, ansässig am „Almosenberg“ in Bettingen sein.

Die Mobilitätszentrale wird auf etwa 30 Quadratmetern im Bahnhof eingerichtet. Hierzu können entsprechende Räumlichkeiten der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) Wertheim angemietet werden. Die E-Bikes sollen direkt im Bahnhof stehen, das Elektroauto auf dem Parkplatz gegenüber dem Gebäude. Der Betrieb der Zentrale wird durch das Unternehmen Taxi Stemmer erfolgen, dass auch das Personal stellt.

Laut Sitzungsvorlage muss die Mobilitätszentrale mindestens an sechs Tagen pro Woche oder an fünf Tagen wöchentlich mit mindestens einem Tag mit verlängerten Öffnungszeiten offen sein. Jeder Öffnungstag muss mindestens acht Stunden umfassen.

Die Betriebsdauer beträgt mindestens fünf Jahre.

Durch das Angebot fallen laut Landratsamt jährlich Miet- und Personalkosten in Höhe von rund 75 000 Euro an. Für die Jahre 2022 und 2023 steht ein jährlicher Betriebskostenzuschuss des Lands in Höhe von maximal 9200 Euro zur Verfügung. Die nicht durch das Förderprogramm abgedeckten Mehrkosten teilen sich die Stadt Wertheim und der Main-Tauber-Kreis. „Der Zuschuss der Stadt Wertheim ist jedoch auf maximal 15 000 Euro pro Jahr begrenzt. Der Rest trägt der Landkreis“, betonte Hofmann. Entsprechende Beschlüsse hat der Kreistag bereits gefasst.

Der Verwaltungsmitarbeiter sah in der Mobilitätszentrale eine Stärkung des ÖPNV an diesem Standort. Er verwies drauf, dass das Land darauf ziele, diesen weiter auszubauen. Ein Start soll so bald wie möglich erfolgen.

Bei einer Gegenstimme von Stefan Kempf stimmte der Ausschuss mehrheitlich für den Betrieb der Mobilitätszentrale zunächst für fünf Jahre sowie für die Bereitstellung städtischer Mittel für den Zuschuss von maximal 15 000 Euro jährlich.

Axel Wältz betonte, die CDU stehe im Kreistag und im Gemeinderat hinter dem Projekt. Man hoffe auf die Weiterentwicklung des Wertheimer Bahnhofs nach dessen Kauf durch die STEG. „Die Mobilitätszentrale ist bisher die beste Idee, um den Bahnhof weiterzuentwickeln.“ Das Angebot von E-Car- und E-Bikesharing sei ein erster Schritt in Richtung Vernetzung der Mobilitätsformen. Weitere Schritte müssten folgen. „Wir haben ein gutes Angebot vom Landkreis, und die STEG freut sich über Mieteinahmen.“ Wältz hoffte, dass sich mit der Einrichtung von drei Mobilitätszentralen im Landkreis auch dessen Verhandlungsposition mit Blick auf die Erweiterung der Zugtaktung verbessert.

Richard Diehm erklärte, auch vonseiten der Grünen begrüße man das Vorhaben. Er wünschte, dass die Tourismus Wertheim ebenso ihren Service im Bahnhof anbiete. Auf seine Frage hieß es, dass die Umsetzung der vertraglichen Vereinbarungen mit der Firma Stemmer auch kontrolliert werden.

Brigitte Kohout sprach sich für eine Kooperation der Tourismus Wertheim mit der Mobilitätszentrale aus. Außerdem wünschte sie sich mehr Flexibilität bei den Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale auch am Wochenende. Sie sah in der Einrichtung eine große Chance, den Bahnhof attraktiv zu gestalten.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez verwies darauf, dass die Mehrheit der Touristen im Bereich Spitzer Turm und Schiffsanleger ankommen, nicht am Bahnhof. Ein Standort bei der Mobilitätszentrale würde weiteres Personal bedeuten und damit Kosten. Die Idee könne man später aber wieder aufgreifen. Auf Frage von Ingo Ortel erklärte er, die Öffnungszeiten könnten nachdem man Erfahrungen gesammelt habe in einem gewissen Rahmen angepasst werden.

Kritik

Stefan Kempf betonte, für ihn sei die Investition in die Mobilitätszentrale herausgeworfenes Geld für Landkreis und Stadt: „Wir brauchen weder einen ausgebauten ÖPNV noch die Mobilitätszentrale.“ Er monierte, dass bisher weder Stadträte noch Verwaltung beauftragt worden seien, Nutzungsideen für den Bahnhof zu sammeln. Kritik äußerte er zudem an den geplanten Öffnungszeiten der Mobilitätszentrale. Man müsse nicht jeden Fördertopf nutzen, wenn er keinen Mehrwert für die Stadt biete.