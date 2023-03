Grüne haben neuen Vorstand

Wertheim. Bei der Hauptversammlung des Wertheimer Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen wurden die Themen des letzten Jahres resümiert und auf die Pläne für 2023 geblickt. Zudem wählte man einen neuen Vorstand, wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt.

Im Bericht des bisherigen Gremiums über die Aktionen und Diskussionspunkte seit der letzten Hauptversammlung fanden neben den lokalen Dingen wie Alltagsradverkehr, Photovoltaik auf Dächern der Altstadt und Planungen zu den Windparks auch internationale Themen wie der Ukrainekrieg Eingang. Beim Blick auf den Bereich „Fahrradverkehr“ wurde ein Termin mit dem Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein am 3. Mai angekündigt. Im Namen des Vorstands betonten Katharina Saur und Eberhard Feucht abschließend nochmals die Bedeutung des Wiederauflebens der Präsenzveranstaltungen.

Richard Diehm berichtete stellvertretend für die Fraktion der Grünen im Gemeinderat. Besonders hob er die Klausurtagung von Stadtverwaltung, Gemeinderat, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern im Herbst 2022 hervor. Hier machten sich die Gemeinderatsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen unter anderem für den Ausbau der Schulsozialarbeit, einen Fahrradweg an der Neuen Vockenroter Steige, nachhaltiges Bauen, die Evaluierung der Verwaltung sowie weniger Flächenverbrauch stark.

Für die Grünen im Kreistag berichtete Birgit Väth von Aktionen des Kreisverbands etwa mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Niederstetten. Zudem informierte sie über aktuelle Kreisthemen wie die Mobilitätszentralen, die Biomusterregion sowie die Neubauten, darunter die Straßenmeisterei in Külsheim sowie das Berufliche Schulzentrum in Wertheim.

Neben dem einstimmigen Beschluss zur Entlastung des Vorstands wurde ein neuer Vorstand gewählt. Das bisherige Gremium mit Elke Hauenstein, Nora Sachs, Katharina Saur und Eberhard Feucht wird wie folgt „beerbt“: Vorsitzende ist Katharina Saur, ihr Stellvertreter Eberhard Feucht. Als Beisitzer fungieren Aline Pawliczak und Iwona Mayr-Danisz.