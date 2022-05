Großes Fest in Planung

Wertheim. Ein doppeltes Partnerschaftsjubiläum findet zum Altstadtfest in Wertheim statt. Vom 27. bis 30. Juli wird sowohl der 40. Geburtstag der Verbindung mit Huntingdon/Godmanchester, als auch der 30. der Partnerschaft mit Csobánka in der Großen Kreisstadt gefeiert. In der Sitzung des Partnerschaftskomitees gab Geschäftsführerin Celia Fernandez Selles einen Einblick in die bisherigen Planungen für das Fest.

Rund 60 Besucher erwartet

Nach aktuellem Stand werden rund 60 Besucher aus allen Partnerstädten am 27. Juli in Wertheim eintreffen. Zumindest ein Teil der Delegationen soll in Gastfamilien untergebracht werden, wofür die Stadt noch Unterkünfte sucht. Im Rahmen des umfangreichen Programms findet die offizielle Jubiläumsfeier am Abend des 27. Juli statt, bei der mit Unterzeichnung der entsprechenden Urkunde die Partnerschaften erneuern werden.

Eigentlich sollte der 40. Geburtstag der Partnerschaft bereits im letzten Jahr begangen werden. Diese Pläne fielen aber der Corona-Pandemie zum Opfer.

