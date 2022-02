Großes Fahrzeug beschädigt Passat

Wertheim. Das Polizeirevier Wertheim sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch in Wertheim nach Zeugen. Ein Unbekannter stieß zwischen 8.30 und 10.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Mühlenstraße in einer Hofeinfahrt geparkten Passat. An diesem entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um die Regulierung der Beschädigungen zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes wird beim Verursacherfahrzeug von einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug ausgegangen.

