Großer Saal für kurze Filme bereit

Wertheim. Gemeinsam mit der Medienzentrale der Diözese Würzburg präsentiert das Roxy Kino die Neuauflage der Kurzfilmreihe „Augenblicke“. Mit dem Genre Kurzfilm, das nur selten im großen Kinosaal gezeigt wird, liegt der Fokus auf Produktionen, die sich vom Mainstream der Filmlandschaft abheben.

Amüsant und liebenswürdig, besinnlich und sensibel, gelegentlich auch ein bisschen böse: Die „Augenblicke 2021“ werfen einen Blick auf die unterschiedlichsten Themen des menschlichen Lebens, sie regen zum Nachdenken und zum Gespräch an. Die Zusammenstellung der Filme ist in diesem Jahr besonders umfangreich. Mit phantastisch-empathisch: „The Neighbor’s Window“ (phantastisch, empathisch), „Universe“ (sinnlich, fragil) und Ani„Waiting For Harold“(Animation), erwartet das Publikum ein breites Spektrum.

Auch inhaltlich geht es quer durch das pralle Leben: von mystischen Geschichten („Die Größe der Dinge“), über den Umgang mit Digital Devices („Like And Follow“), bis hin zu ganz viel Leidenschaft und Herz („Late Afternoon“) ist alles dabei, was die Vielfalt des menschlichen Lebens abbildet. Wer mag kann sich von großen Gefühlen mitreißen lassen und sich von leisen Gesten inspirieren lassen, die zum Nachdenken anregen. pm