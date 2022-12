Großen Meilenstein bei Sanierung erreicht

Waldenhausen. Bei der Sanierung des Bahntunnels Reicholzheim bei Waldenhausen ist ein großer Meilenstein erreicht. Die größte Bauphase ist abgeschlossen (die FN berichteten). Im kommenden Jahr werden die provisorische Sicherung der historischen Tunnelportale entfernt und die Portale denkmalgerecht wiederhergestellt.

2024 erfolgt der Einbau der Tunnelsicherungstechnik sowie die Schaffung von zwei Rettungsplätzen auf beiden Seiten des Tunnels. Außerdem werden eine Löschwasserzisterne und ein Bau für die Technik errichtet. Die Planungen dafür laufen. Am Montag bekam eine größere Gruppe interessierter Waldenhäuser die Möglichkeit, den Tunnel zu begehen. Dabei gab es von den Bauverantwortlichen zahlreiche Informationen. Die Begehung fand in der Nacht statt, da um 21.30 Uhr der letzte Zug des Tages den Tunnel passiert.

Markus Vorholzer, Projektleiter für den Tunnel bei der Firma Baresel, brachte die Teilnehmer mit den großen, verbauten Materialmengen zum Staunen. So wurden laut dem Bauingenieur im 542 Meter langen Tunnel beispielsweise 5000 Kubikmeter Beton und 700 Tonnen Bewehrungsstahl verbaut. Hinzu kamen 10 000 Quadratmeter einer vier Millimeter dicken Abdichtungsfolie. Damit ist das Tunnelinnere wasserdicht. Es handelt sich um einen Regenschirmschutz, wurde weiter erklärt. Das Wasser wird auf beiden Seiten abgeleitet und fließt über ein Abflusssystem in die Tauber. Durch Anpassungen in der Trassierung fahren die Züge seit einer Woche nun mit 90 km/h statt wie früher mit 80 km/h durch den Tunnel. Dies verkürze die gesamte Fahrzeit.

Nicht ungefährlich

Einleitend blickte am Montag Dieter Ullrich vom Ingenieurbüro Gebauer aus München auf den Bauverlauf zurück. Er war für die Bauabnahme zuständig. Die Arbeiten seien teilweise nicht ungefährlich gewesen. An einigen Stellen habe das Mauerwerk beim Abfräsen stark gewackelt. Hier hatte man die Arbeiten erstmals abbrechen und genaue Untersuchungen durchführen müssen, um weitere Maßnahmen treffen zu können.

In den bisher vier Jahren Bauzeit seien beispielsweise 550 Meter Fundamente verbaut, der Sandstein gefräst, der Schalungsbau durchgeführt und Abdichtungen eingebaut sowie das neue Gleis geschaffen worden.

Verbaut habe man 84 Schalungen verschiedener Länge, je nach Steilheit des Tunnelbogens. Jede Nacht seien rund 20 Mitarbeiter auf der Baustelle aktiv gewesen. Tagsüber wurden die Arbeiten im Tunnel vorbereitet.

Wie Vorholzer berichtete, habe man den nötigen Zement vom Zementwerk in Unterwittbach bekommen. Dieses hätten extra für die Tunnelbaustelle nachts Personal bereitgestellt. Es handelt sich um speziellen Beton mit PP Kunstfasern. Bei einem Brand würden diese schmelzen und so Räume für den im Beton durch die Hitze entstehenden Wasserdampf bieten. Damit verhindere man das Abbrechen großer Betonteile, die auch Einsatzkräfte gefährden könnten. Vorholzer erinnerte an die Arbeiten mit dem modifizierten Schalwagen, um die 3,60 bis 7,20 Meter breiten Schalungen zu bauen. Bei jedem habe man 40 bis 50 Kubikmeter Beton verarbeitet.

Fledermausöffnungen

Eine weitere große Herausforderung sei auch die Schaffung der 268 Fledermausöffnungen an den von der Naturschutzbehörde vorgegebenen Stellen gewesen. Jedes befände sich an einer anderen Stelle der jeweiligen Schalung. In Sachen Fledermausschutz konnten bereits Erfolge verbucht werden. Erste Tiere wurden bereits in den Öffnungen gesichtet. Dies habe ein Gutachter bestätigt. Auf Nachfrage wurde erklärt, auch Züge mit Überbreite können den Tunnel nutzen. Weiter wurde gesagt, eine Elektrifizierung der Strecke habe der Bauherr für absehbare Zeit ausgeschlossen.

Vorholzer blickte auf die Arbeiten der letzten sechs bis acht Wochen zurück. In dieser Zeit sei vermehrt Verkehr für die Baustelle im Dorf aufgefallen. In diesem Zeitraum habe man das alte Gleisbett abgebaut und neuen Schotter, Schwellen und Schienen eingebracht. Dafür seien Großgeräte zum Einsatz gekommen.

Laut dem Bauingenieur liefen aktuell Restarbeiten wie Prüfungen der Entwässerungsleitungen und Anbringen letzter Schilder. Seit 18. November sei die Baustelle aber weitestgehend fertig. Der Rückbau der Baustelle am Talweg soll bis Weihnachten abgeschlossen sein. Zum Gleiseinbau wurde bei der Begehung erklärt, das Gleis sei in großen Teilen per Zug angeliefert und dann an seine Stelle gebracht und verschweißt worden. Neben den Tunnel wurde das neue Gleis außerhalb je circa 200 Meter in beide Richtungen fortgeführt. Der Aufbau von Schwellen und Gleis sei unter Vollsperrung des Streckenabschnitts in drei Tagen erfolgt. Dafür wurde 24 Stunden durchgearbeitet, da eine Vollsperrung ein großer Eingriff für den Bahnverkehr sei.

Lob für die Arbeit und das hochwertige Bauwerk sprach der Firma Baresel, Bennis Block, externer Projektleiter der Westfrankenbahn aus.

Im Tunnel gab es auch zahlreiche Informationen zur Qualitätskontrolle beim Bau. Vorholzer betonte, selbst kleine Risse am 0,2 Millimeter verpresse man noch mal mit Beton. So erhalte man eine lange Haltbarkeit.

Beim Verlassen des Tunnels fiel der Blick von Ortschaftsrat Nils Ries auf das Schild des Tunnels. Dieser heißt „Tunnel Reicholzheim“. Ries meinte dazu: „Man sollte ihn in ’Tunnel Waldenhausen’ umtaufen, schließlich liegt er komplett auf Waldenhäuser Gemarkung.“

Am Ende der Begehung wiesen die Bauverantwortlichen auf die ebenso erfolgte Verbreiterung eines Abschnitts des Bahndamms für einen Fußweg für Arbeiten sowie den Kabelkanal hin.