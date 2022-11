Große Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt

Reicholzheim. Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Reicholzheim, darüber freuen sich Standanbieter, Vereine und Gäste gleichermaßen. Nach der Coronazwangspause gibt es dieses Jahr am ersten Adventswochenende wieder Leckeres, Musikalisches und Schönes für die Advents- und Weihnachtszeit.

Markt am Gemeindezentrum

Der Markt findet am 26. und 27. November statt, samstags ab 18 Uhr und sonntags ab 11 Uhr. Neu ist der Ort der Durchführung. Der Weihnachtsmarkt findet erstmals in und um das Gemeindezentrum in der Satzenbergstraße statt. Dazu ist diese im Bereich von der Kreuzung zur Schillstraße bis zum Spielplatz ab Samstagvormittag, 26. November, voll gesperrt. Die Fläche der Straße wird für Stände genutzt. „Die Freude bei den Vereinen ist groß“, stellt Ortsvorsteher Sebastian Sturm im Pressegespräch am Donnerstag fest.

Beate Rollmann-Lang, eine der Vorsitzenden des Sängerkranz Reicholzheim, und Ortsvorsteher Sturm freuen sich, dass der Markt wieder möglich ist. © Grein

Den 2021 vorbereiteten Weihnachtsmarkt habe man kurzfristig absagen müssen. Nun könne man endlich wieder zusammen in die Adventszeit starten. Zum Ortswechsel erklärte er, die Produktion der Winzergenossenschaft im Dorf sei 2021 geschlossen worden. Lager und Verkauf blieben. Wegen Personalengpässen könne die Genossenschaft der Verkauf am Weihnachtsmarktsonntag aber nicht öffnen. „Ohne Personal dürfen wir die Räume der Genossenschaft nicht nutzen.“

So entschied man in der Vereinsbesprechung im September 2022, den Markt in und am Gemeindezentrum zu veranstalten. Der Markt wird von den Vereinen des Dorfs unter Moderation von Sturm gemeinsam organisiert. Dank zollte er der Feuerwehr Reicholzheim, die den Aufbau von Hütten, Lichterketten und Stromversorgung übernimmt. „Ohne sie wäre der Markt nicht möglich.“

Keine Standgebühr

Wie es Tradition ist, verlange man von allen Anbietern keine Standgebühr, um die Hürde für die Teilnahme niedrig zu halten. Neben den Vereinen sind auch Privatleute und Geschäfte vertreten. Die Gewinne der Vereine kämen alle in einen großen Topf und würden dann geteilt.

Beate Rollmann-Lang, eine der drei Vorsitzenden des Sängerkranz Reicholzheim, berichtete, zur Einstimmung auf den Advent und den Weihnachtsmarkt gebe der Verein am 26. November um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Georg. Der Chor Imaté des Vereins (Leitung Eberhard Feucht) sowie ein Blockflötenspielkreis unter Leitung von Christina Kuhn singen und spielen klassische und moderne Weihnachtslieder. Der Eintritt ist frei.

Im Gemeindezentrum wird die VDK Reicholzheim eine Kaffeebar mit Sitzgelegenheiten anbieten. Die katholische Bücherei zeigt im Zentrum eine Buchausstellung. Am Gemeindezentrum werden Feuertonnen aufgestellt. Die mehr als ein Dutzend verschiedene Stände finden sich rund ums Zentrum und auf der Satzenbergstraße.

Der Förderverein der Grundschule Reicholzheim wird Gewürze rund um Weihnachten anbieten. Beim RNC wird es Flammkuchen geben. Der Förderverein der Feuerwehr und der Sängerkranz versorgen die Gäste mit Gegrilltem. Beim Stand des Kindergartens gibt es Punsch und Waffeln. Der VfB Reicholzheim wird Glühwein und Glühmost anbieten.

Auch für zuhause kann man sich mit vielem Leckerem und schönem Eindecken. Das Angebot umfasst beispielsweise selbst gemachte Marmeladen und Liköre, Honig und Met, Gestricktes, Gebasteltes, regionalen Biokäse, handgefertigter Weihnachtsschmuck aus Holz wie Krippen und Schwingbögen sowie blumigen Weihnachtsschmuck.

Auf dem Markt wird ein Programm geboten. Am Sonntag singen um 12 Uhr die Kinder der Grundschule Reicholzheim, um 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann zu den Kindern und um circa 16 Uhr wird die Reicholzheimer Blasmusik spielen.

Außerdem gibt es am Sonntagnachmittag einen Kinderflohmarkt im oberen Saal des Gemeindezentrums. Verkaufen dürfen Reicholzheimer Kinder. Kaufen darf jeder, der möchte.