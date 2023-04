Große Trauer um Manfred Lutz

Wertheim. „Ach, Herr, lass dein lieb Engelein“: Diesen wunderschönen, tröstlichen Schlusschoral aus der „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach hatte Manfred Lutz schon vor Jahren für seine Trauerfeier festgelegt. Dass diese nun schon kurz nach Ostern sein sollte, erschreckte Verwandte und Freunde sowie viele Menschen in der Region. Der ehemalige Wertheimer Bezirkskantor ist im Alter von 74 Jahren völlig überraschend gestorben.

Als routinierter Organist, als versierter Posaunist in Posaunenchören und Bläserensembles, als einfühlsamer Begleiter renommierter Solisten, als Sänger in kleinen und großen Chören hat Manfred Lutz sich viele Jahre lang in der Region engagiert. Er lebte 45 Jahre in Wertheim. 36 Jahre lang war er in dieser Zeit im Dienst. Im Februar 2013 ging er in den Ruhestand.

Als Kantor an der Stiftskirche und Bezirkskantor gestaltete er zig Gottesdienste, Kirchenfeste und Konzertabende mit der ganzen Palette der vorhandenen musikalischen Möglichkeiten. Er verstand es, Potenziale frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Einige seiner Orgelschüler sind mittlerweile hoch angesehene Kirchenmusiker an bedeutenden Stellen. Aus dem meist kleinen, aber stets feinen Kinderchor, den „Kirchenspatzen“, haben sich Sängerinnen und Sänger entwickelt, die heute nicht nur solistisch tätig sind, sondern auch dem Stiftskirchenchor und der Kirchengemeinde die Treue halten.

Musik machte Lutz mit Leib und Seele, am liebsten zusammen mit dem Kollegen in Altdorf bei großen Konzerten wie Messias, Elias, Brahms-Requiem, aber auch im „Wertheimer Bläserkreis“, den sein Amtsvorgänger Hans Steiner gegründet hatte und in dem er 40 Jahre lang mitspielte.

Gottesdienste im „kleinen Kreis“, mit Sologesang, Posaune und Orgel zu gestalten und zu bereichern, war ihm ein besonderes Anliegen. „Musik und Besinnung“ in der Marienkapelle mit Ellen Heibach und Sonja Miranda-Martinez gehörte für ihn und für viele Wertheimer einfach dazu, ebenso wie die Oster- und Weihnachtsständchen im Diakonissenmutterhaus Frankenstein und im Wohnstift Hofgarten. Das dankbare „Jetzt kann es Ostern werden“ der Diakonissen werden die Bläser und Bläserinnen nie vergessen.

Auf sein Rentenalter freute er sich sehr. Und er genoss es, „nur noch“ zu spielen, ohne Verantwortung für Organisatorisches tragen zu müssen. Orgel und Posaune waren seine Lieblingsinstrumente, wobei er, wenn er wählen konnte, die Posaune bevorzugte. Die bayerischen Nachbar-Kirchengemeinden Kreuzwertheim und Hasloch mit ihren Posaunen- und Kirchenchören genossen und schätzten es sehr, dass sie Manfred Lutz bei sich haben durften. Aber auch in Wertheim vertrat er bereitwillig neben- und hauptamtliche Organisten- und Chorleiterkollegen, sang im Chor und unterstützte mit Rat und Tat Konzertvorbereitungen und Festgottesdienste.

Viele Zeitungsleserder FN freuten sich über seine schönen Tier- und Landschaftsfotos, die er auf ausgedehnten Spaziergängen zu allen Tageszeiten und bei jedem Wetter auf seiner Bridge-Kamera regelrecht „komponierte“. Ein schönes Beispiel dafür ist das oben abgebildete Bild. Entspannung fand er neben dem Wandern auch beim Kegeln und Tennisspielen.

Ostern 2023 war voller festlicher Musik, die Manfred Lutz genoss wie selten zuvor: Er selbst schwärmte in seinen letzten drei Lebenstagen von englischer Passionsmusik in der Stiftskirche am Karfreitag, von Händels „Halleluja“ in Kreuzwertheim am Ostersonntag und österlicher Bläsermusik in Bronnbach am Ostermontag.

Die Beisetzung von Manfred Lutz erfolgt in seiner Heimatgemeinde Ermershausen in der Nähe von Coburg am Samstag, 29. April, um 15 Uhr auf dem Friedhof. Eine Trauerfeier für den Verstorbenen findet am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche statt. Beginn ist um 11 Uhr. d rl/re