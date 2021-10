Große Herausforderungen gemeistert

Erstmals seit 2019 fand wieder eine Hauptversammlung der Abteilung Wertheim-Stadt in der Feuerwache statt. Im Mittelpunkt standen neben Berichten auch Ehrungen und Beförderungen.

Wertheim. Abteilungskommandant Jochen Kirchner begrüßte die Mitglieder der Wertheimer Feuerwehr, Abteilung Stadt, und berichtete über Einsätze und Übungen des Jahres 2019. So waren im Berichtsjahr 154 Einsätze zu bewältigen. Diese gliederten sich in 61 Brandeinsätze und 93 technische Hilfeleistungen.

Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Wertheim Joachim Fleischer erhielt für 40 Jahre aktiven Dienst das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Für 15 Jahre aktiven Dienst wurde Michael Opitz mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze durch Andreas Geyer geehrt. Der Beförderungsstau der vergangenen beiden Jahre wurde „aufgelöst“. Christoph Diehm, Lars Hössel, Jonas Rohrmüller und Matthias Schätte wurden zum Feuerwehrmann, Lea Kirchhoff zur Feuerwehrfrau befördert. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Andreas Karpf und Patrick Thoma ernannt. Urte Bauer und Kathrin Keller wurden zu Oberfeuerwehrfrauen befördert, Marcel Reuß und Raphael Schlör zu Hauptfeuerwehrmännern. Michael Opitz wurde nach bestandenem Gruppenführerlehrgang zum Löschmeister, Christoph Schindler nach Ableistung der erforderlichen Dienstzeit sowie der erforderlichen Lehrgänge zum Oberlöschmeister befördert. Melanie Zorneth wurde nach bestandenem Zugführerlehrgang durch Bürgermeister Stein zur Brandmeisterin ernannt.

Es gab unter anderem einen Großbrand, bei dem die bayerischen Kameraden in Hasloch unterstützt wurden, drei Mittel- und 14 Kleinbrände, sowie vier Flächenbrände und sieben Fahrzeugbrände. Auch wurde die Abteilung zu 31 vermeintlichen Fehlalarmen alarmiert. Ebenso standen acht Tierrettungen sowie 23 Umwelteinsätze und ein Gefahrgutunfall auf der Einsatzliste. 28 Zugübungen und eine Großübung wurden abgehalten.

2020 schloss sich trotz Pandemielage mit 166 Einsätzen an. So waren 66 Brandeinsätze und 100 technische Hilfeleistungen zu bewältigen. Es gab zwar keine Groß- und Mittelbrände, dafür allerdings 21 Klein-, sechs Flächen- und neun Fahrzeugbrände. Wie im Jahr zuvor gab es 30 Fehlalarme. Das Spektrum der Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung erforderte 18 Tierrettungen, 13 Umwelteinsätze und drei Gefahrguteinsätze.

Erschwerte Bedingungen

Zu neun Verkehrsunfällen wurde ebenso alarmiert, wie zu 57 sonstigen Hilfeleistungen. 14 Übungen fanden statt. Folgende Lehrgänge wurden 2019 besucht: „Grundausbildung“ sowie „Sprechfunker“ von Christoph Diehm, Lars Hössel, Jonas Rohrmüller und Matthias Schätte. Am Lehrgang zur Bedienung des Dekon-Lkw-P nahm Raphael Schlör teil. Auf der Mobilen Übungsanlage Binnengewässer „MüB“ besuchten Markus Friedrich und Max Meischl zwei Module. Jochen Kirchner und Sebastian Szensny absolvierten das dazugehörige Führungsmodul.

2020 wurden im Januar und Februar jeweils zwei Übungen durchgeführt, im Februar zusätzlich drei Sitzungen. Im März fand noch eine Übung statt, bevor wegen der Corona-Pandemie eine neue Zeitrechnung begann.

Ab 9. März mussten die Hauptversammlung sowie alle Übungsdienste abgesagt werden. Gleichzeitig wurden Zutrittsbeschränkungen für alle öffentlichen Gebäude, zu welchen auch die Feuerwache zählt, ausgesprochen. Es folgten pandemiebedingt noch viele weitere Veränderungen, sei es die personelle Trennung der Züge oder die Reduzierung der Fahrzeugbesatzungen auf ein Minimum. Erst ab Ende Juni konnten dann wieder notwendige Übungen in kleinen Gruppen stattfinden. Zusätzlich wurden Online-Übungen, -Fortbildungen und -Sitzungen angeboten.

Der Personalstand am 31. Dezember betrug 62 Aktive sowie weiterhin 25 passive Mitglieder. Trotz aller Einschränkungen konnten 2020 Lehrgänge besucht werden. So besuchte Michael Opitz den Gruppenführerlehrgang, zum Atemschutzgeräteträger wurde Lars Hössel ausgebildet. Am Dekon-Lkw-P Lehrgang nahm Andreas Lurz teil.

Zusammengefasst wurden für beide Jahre als neue Mitglieder der Einsatzabteilung nach bestandener Grundausbildung Christoph Diehm, Lars Hössel, Jonas Rohrmüller, Matthias Schätte, Fabio Diettrich, Leon Hommer und Julian Schmidt begrüßt. Ebenso gab es Zuwachs an bereits ausgebildeten Kameraden. Pascal Hirsch, Tobias Mahal und Kathrin Keller kamen aufgrund eines Wohnortwechsels neu hinzu. Adrian Martini, Richard Okyere und Maximilian Schneider, die ihren Arbeitsplatz nach Wertheim verlegt haben unterstützen die Abteilung während der Arbeitszeiten.

Den Bericht der Jugendfeuerwehr verlas Julian Schmidt. In den Jahren 2019/20 nahm die Jugendfeuerwehr Abteilung Stadt an diversen Veranstaltungen teil. Diese reichten von öffentlicher Arbeit bis hin zu internen Wettbewerben. Einen besonderen Höhepunkt bildete dabei der Berufsfeuerwehrtag im September 2019. Der Besuch bei einer Aufbauherstellerfirma für Feuerwehrfahrzeuge im November 2019 rundete die Veranstaltungen ab.

2020 konnten auf Grund der Pandemie keine Übungen in Präsenz stattfinden, weswegen Online-Übungen abgehalten wurden. Hierbei wurden Themen wie die Löschgruppe, -staffel oder Fahrzeugkunde in der Theorie behandelt. Erst seit Ende Mai 2021 finden wieder Übungen in Präsenz statt.

Es folgte der Kassenbericht, für den von der Abteilung Entlastung ebenso wie für die Abteilungsführung einstimmig erteilt wurde.

Stadtbrandmeister Torsten Schmidt ging in seiner Ansprache auf die Besonderheiten der Pandemielage ein. So wurde er im ersten Jahr seiner Tätigkeit vor besondere Herausforderungen gestellt. „Eine Fußballmannschaft die nicht trainiert, wird wohl kaum aufs Feld gehen und spielen. Von uns hat man das aber erwartet“, so seine Aussage. „Unter diesen Bedingungen zu einem bestätigten Zimmerbrand in ein Hochhaus zu fahren erzeugte mit Sicherheit bei uns allen gemischte Gefühle,“ so Schmidt. Weiterhin ging er auf anstehende Fahrzeugbeschaffungen sowie den aktuellen Bedarfsplan ein, der sich in ständiger Weiterentwicklung befinde.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer ging in seiner Ansprache auf die letzten zwei Jahre ein. Für alle Feuerwehren sei diese Zeit eine besondere Herausforderung gewesen. Er dankte der Feuerwehr Wertheim für ihr Engagement. Auch bescheinigte er der Abteilung, dass sie einen Spitzenplatz in den Bereichen Einsatztätigkeit und Ausbildung einnehme.

Bürgermeister Wolfgang Stein lobte mit Blick auf die Einsatzzahlen, dass die Feuerwehr trotz der Herausforderungen durch Covid-19 „nicht gemeckert, sondern gehandelt“ habe. Auch das aktuelle Jahr schlage schon wieder mit 137 Einsätzen zu Buche. Dass das Ganze auch eine schwere Situation für die Jugendfeuerwehr gewesen sei, erwähnte er ebenso. Zum Abschluss gab Kirchner noch einen Ausblick auf die „Zukunft“. So stehen unter anderem zwei Fahrzeugbeschaffungen an, auch der Digitalfunk werde Einzug halten. Aktuell sei die Feuerwehr Wertheim mit vier Handfunkgeräten ein Vorreiter für den Main-Tauber-Kreis. Im Lauf des Jahres würden die ersten Fahrzeuge für den Digitalfunk vorbereitet.