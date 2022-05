Grillfest wurde zum Besuchermagnet

Bestenheid. In vielen Städten und Gemeinden in der Region gab es an Christi Himmelfahrt kleine und größere Feste, die auch als Ziel für den Vatertagsausflug dienten.

Nach langer Unterbrechung wegen der Coronapandemie fand am Donnerstag auch wieder das Grillfest des Angelsportvereins (ASV) Wertheim/Glashütte auf dessen Vereinsgelände in Bestenheid statt.

Darüber freuten sich nicht nur die rund 1000 Besucher, sondern auch die Vereinsaktiven rund um die beiden Vorsitzenden Rainer Frank und Martin Reszt.

„Nachholbedarf“

Das letzte Mal hatte man das Fest 2019 gefeiert. „Dieses Mal kamen mehr Gäste als vor der Pandemie. Die Leute haben Nachholbedarf, das merkt man deutlich“, resümierte Frank.

Beide Vorsitzenden waren sich einig, dass es schön sei, wieder etwas anbieten zu können. „Die Leute haben uns immer wieder gefragt, wann wir endlich wieder etwas machen“, so Frank.

Dankbar sind sie, dass erfahrene Festhelfer des Vereins auch dieses Jahr kräftig mit anpackten. Reszt berichtete, dass das Vereinsleben während der Pandemie stillgestanden habe. So sei das Vereinsheim geschlossen gewesen, und es habe kein gemeinsames Fischen gegeben.

Einnahmen wichtig

„Das Fest kommt zum richtigen Zeitpunkt“, so Frank. Die Einnahmen daraus seien für die Vereinskasse wichtig. So stünden beispielsweise Arbeiten am Vereinsheim an. Außerdem habe man vor kurzem mit Unterstützung des THW fünf Millionen Liter Mainwasser in den See am Vereinsheim gepumpt, um diesen und den Fischbestand darin zu erhalten. Die Ausgaben für solche Maßnahmen könne man nur durch Einnahmen wie von diesem Fest decken. Dennoch achte der Verein beim Grillfest auf familienfreundliche Preise. Neben den Fischspezialitäten geräucherte Forelle, der Spezialität Steckerlfisch sowie Zanderfilet gab es Pommes sowie Fleisch vom Grill und Haxen aus dem Holzbackofen. Viele Mitglieder und Freunde steuerten Kuchenspenden bei. Erfreut zeigten sich die Vorsitzenden auch darüber, dass das Vereinsheim wieder samstags für die Öffentlichkeit geöffnet und dort wieder warmes Essen angeboten wird.

Auch auf die geplanten gemeinschaftlichen Angelaktivitäten freuten sie sich sehr. „Wir hoffen nun auch auf Nachwuchs für den Verein.“ bdg