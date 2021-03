Dicke Papierstapel sollen bald der Vergangenheit angehören. Ab Juli arbeiten Gemeinderat und Verwaltung auf einer digitalen Plattform zusammen.

Wertheim. Die Zusammenarbeit zwischen dem Wertheimer Gemeinderat und der Stadtverwaltung erfolgt ab Juli papierlos. Darüber informierte Nancy Riebe von der Stabsstelle „Zentrale Steuerung“ das Gremium bei seiner Sitzung am Montag.

Die Vorteile des neuen Verfahrens liegen laut Stadtverwaltung auf der Hand: Der aufwendige und zeitintensive Papierversand, mit dem Druck- und Versandkosten verbunden sind, entfällt. Die Sitzungsunterlagen können schneller und sicherer zur Verfügung gestellt werden. Die Software umfasst einen umfangreichen Zugriff auf Sitzungsunterlagen und Niederschriften sowie andere Dokumente und den Kalender.

Zudem haben die Mitglieder dann auch von unterwegs aus die Möglichkeit, die Unterlagen abzurufen. Dafür werden die Stadträte mit einem Tablet ausgestattet, auf das die erforderliche Software „Madatos“ aufgespielt wird. Zusätzlich erfolgt die Installation der Applikation für das Videokonferenzsystem. Auch die Ortsvorsteher werden ein Gerät bekommen, zudem die Stadtteilbeiratsvorsitzenden.

Kosten: 25 000 Euro

Die Beschaffung der Geräte erfolgt im Zusammenspiel den Stadtwerken. Die Verwaltung beziffert die Kosten auf 25 000 Euro.

Die Übergabe an die Gremiumsmitglieder erfolgt im Mai, eine Einweisung im folgenden Monat. Damit sei genügend Zeit, sich mit den Geräten vertraut zu machen. Scheidet ein Gremiumsmitglied aus, muss das Tablet abgegeben werden.

Hinter der Software „Mandatos“ steckt das Ratsinformationssystem der Stadt Wertheim. Das bietet derzeit schon umfangreiche Recherchemöglichkeiten – auch für interessierte Bürger.

So kann man hier die Unterlagen aus bereits abgehaltenen Sitzungen finden. Auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Verwaltung am 8. März hatte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez in Aussicht gestellt, dass die Vorlagen für öffentliche Tagesordnungspunkte sogar freitags vor einer Sitzung abrufbar sind.