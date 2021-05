Gottesdienste live aus der Klosterkirche

Bronnbach. Die Missionare von der Heiligen Familie übertragen am Pfingstsonntag, 23. Mai, sowie am Pfingstmontag, 24. Mai, um 10.30 Uhr die Festgottesdienste live aus der Bronnbacher Klosterkirche. Die Livestreams sind auf der Website des Kulturamtes Kloster Bronnbach unter www.kloster-bronnbach.de eingebettet und können an den jeweiligen Terminen etwa 15 Minuten vor Beginn der Liturgie geöffnet werden.

AdUnit urban-intext1

Die persönliche Teilnahme an den Pfingstgottesdiensten ist trotzdem möglich. In der Bronnbacher Klosterkirche gibt es für die Messen am Pfingstsonntag und -montag noch freie Plätze. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro Külsheim unter Telefon 09345/226 entgegen. Hier erhalten Interessierte auch Informationen zu den geltenden Hygienevorschriften. pm