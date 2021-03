Wertheim. Wie in jedem Jahr wird in diesem am ersten Freitag im März der Weltgebetstag (WGT) gefeiert. Am 5. März reichen sich deshalb Frauen über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg die Hände.

Frauen aus dem Kirchenbezirk Wertheim haben einen Gottesdienst zum WGT aufgenommen. Dieser ist auf dem Youtube-Kanal der evangelischen Kirche Wertheim zu sehen. Der Zugang ist auf der Homepage des Kirchenbezirks verlinkt. Der Sender Bibel-TV überträgt am Freitag, 5. März, um 19 Uhr ebenfalls einen Gottesdienst zum Weltgebetstag.

Das Thema des Gebetstages kommt aus Vanuatu. Vanuatu ist ein Südseeparadies: Die Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten Glücksindex. Doch es gibt eine Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, das den stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Gebeutelt werden die rund 290 000 Einwohner auch von der höchsten Quote an Gewalt gegen Frauen im pazifischen Raum.

Zwischen all den widersprüchlichen Bedingungen muten die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu Fragen zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? Die Frauen aus Vanuatu laden dazu ein, an Althergebrachtem zu rütteln, sich neu zu vergewissern, ob das Haus des Lebens auf sicherem Grund steht oder ob man nur auf Sand gebaut hat. Im Mittelpunkt steht der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27. ekg