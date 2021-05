Bestenheid. Anlässlich des Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt feiern die katholische und evangelische Gemeinde Bestenheid und Grünenwört einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel. Er findet statt am Samstag, 15. Mai, um 18.30 Uhr auf der Wiese neben der katholischen Kirche St. Elisabeth in Bestenheid.

Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Kommt und seht!“ und wird gehalten von Pastoralreferentin Ute Zeilmann und Pfarrerin Carolin Knapp sowie Ehrenamtlichen aus den Gemeinden. Ganz wie bei Kirchentagen üblich, sollen alle Interessierten Sitzgelegenheiten mitbringen: Klappstühle, Decken oder auch Rollatoren. Wer möchte, kann sich auch ein Vesper mitbringen, das im Anschluss gegessen werden kann. Bei Regen wird in die Kirche ausgewichen. Es gelten die üblichen und bekannten Hygiene-Bestimmungen. kg