Gottesdienst unter dem Motto „Schaut hin“

Bestenheid. Beim großen Abschlussgottesdienst des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Sonntag mussten Regenumhänge verteilt werden – beim Gottesdienst in Bestenheid war das nicht nötig. Rund 60 Menschen versammelten sich kürzlich auf der Wiese neben der Kirche St. Elisabeth, um gemeinsam ein bisschen Kirchentag nach Wertheim zu holen. Bekannte und unbekannte Gesichter sorgten für Kirchentag-Stimmung. „Eigentlich wäre es ein kurzer Weg für uns gewesen nach Frankfurt zum Kirchentag“, begrüßte Pastoralreferentin Ute Zeilmann die Gemeinde. Statt Bedauern stand aber die Freude über die Gemeinschaft im Mittelpunkt.

„Schaut hin!“, zwei Worte von Jesus aus der biblischen Geschichte von der Speisung der 5000 standen als Überschrift über Kirchentag und Gottesdienst. Pfarrerin Carolin Knapp sprach in der Predigt davon, wie hilfreich die Worte für das tägliche Leben seien: „Schau hin, was da ist. Worauf du aufbauen kannst. Schau hin, was du hast – das ist der Weg raus aus Sorge, Grübelei, Panik und Überforderung.“ Zeilmann bezog die Worte auf die Gemeinschaft der Glaubenden und rief dazu auf, sich zu freuen über Gemeinsames. Und hinzuschauen: „Sind wir offen für Andere und Neue? Finden alle ihren Platz bei uns? Strahlen wir aus, dass man bei uns willkommen ist?“

Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von Ehrenamtlichen aus Ältestenkreis und Gemeindeteam. Für berührende Musik sorgten Jenny Amarell sowie Bernd Dorbath und Marion Wehner mit den Sängerinnen und Sängern des Chores „Magnificat“ vom Wartberg. Und am Ende folgten viele dem Aufruf zu einer Spende für oft Übersehene in der Corona-Krise: die Menschen, die in den Bahnhofsmissionen in Deutschland versorgt werden. pm